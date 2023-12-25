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中國多地不鼓勵過聖誕節 憂外來影響

不滿2高1低 台灣6成首投族「一定會投票」

退休駐外感恩茶會 趙少康：勝選後為台外交打開新天地

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨副總統候選人趙少康。（記者蘇健忠／攝影）

國民黨國際事務部25日下午在天成大飯店舉行「紀念行憲紀念日暨退休駐外同仁感恩茶會」，黨主席朱立倫、副總統候選人趙少康皆與會。趙少康表示，民進黨執政8年來，邦交國竟丟了9個，若在過去外交部長早已請辭負責，但民進黨政府卻表現得若無其事，讓人難以苟同。目前的外交困局全因民進黨失政所導致，未來國民黨勝選後，一定能為我外交打開一片新天地。

25日茶會出席者包括，國民黨副主席夏立言、國際事務部主任暨駐美代表黃介正、總統府前秘書長楊進添、外交部前部長林永樂及國安會前秘書長胡為真等人。

夏立言表示，12月25日在現今年輕人心中只代表了「聖誕節」，對中華民國至關重要的「行憲紀念日」卻鮮為人知，實為一大憾事，也難以讓下一代了解自身根源為何。在身為執政黨的民進黨造勢場合，卻連一面國旗都看不到，讓人難以接受。國民黨若能於明年大選奪得勝利，必將撥亂反正，對全國人民重新彰顯中華民國的價值。

朱立倫說，最近夏立言頻頻被抹紅，他也說，夏立言是好夥伴、更是國民黨的重要資產，呼籲特定媒體不要淪為製造假新聞的「製造業」，更相信這些子虛烏有的謠言無法撼動國民黨對勝選的期待與團結。

國民黨 夏立言 民進黨

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