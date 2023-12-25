侯友宜中台誓師 賴清德完成環島拼圖 柯文哲批操縱民調

國民黨24日在高鐵台中站旁舉辦侯康後援總會中台灣誓師大會，侯友宜說，中部若贏、全台灣都贏。（圖：侯友宜競選總部提供）

昨天是2024大選前倒數第三個周日，三黨候選人拚全力搶票。國民黨「侯康後援總會」中台誓師大會在台中登場，國民黨總統候選人侯友宜說，中部若贏、全台灣都贏，他批評民進黨 抹紅、抹黑，用奧步拚選舉，中央卡地方建設，「縣市長欠跟你跪下去而已」。

民進黨總統候選人賴清德 昨天出席環台拼字活動新北場，與支持者拼出「WIN」字樣。賴說，四天環島拼圖活動昨天最後一天，昨早從新竹開始，走過桃園、新北、基隆，到最後一站台北，完成「台灣WIN得美」拼圖。

民眾黨總統候選人柯文哲（左四）、副總統候選人吳欣盈（左三）24日晚在恆春鎮西門廣場開講。（記者潘欣中／攝影）

民眾黨正副總統候選人柯文哲 、吳欣盈昨天在恆春鎮西門廣場前開講。柯文哲說，台灣需要解決問題的人，但台灣是解決提出問題的人，像他被打成中共同路人。

國民黨中台誓師大會昨在台中高鐵站旁舉行，侯友宜上台就向支持者鞠躬，他說，6萬人相挺，看了相當感動，「我們的力量都拚出來，我們一定贏」，呼籲大家一起拚，拚到最後一哩路。

侯友宜批評，民進黨執政八年，台中的建設，市長盧秀燕持續爭取，要補助、要資源都沒有，包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善跟他當新北市長都二任，感受很深，從補助、資源到行政流程都卡住。一個台中捷運藍線延伸到南投，卡多久了？捷運綠線要到彰化也是。

台中市長盧秀燕說，「選錯船長會有風險，甚至全軍覆沒」，台灣給民進黨16年，「阿扁八年貪汙腐敗，小英執政八年，桃花不斷，伊的人貪汙、烏西（閩南語，指行賄），16年夠了，人民受夠了，要政黨輪替國家才會進步」。

賴清德昨天說，新北市是台灣人口最多的城市，不僅是他的故鄉，也是很多人的新故鄉，因此對新北未來，他提出一大動力、兩大發展核心、三大生活願景，未來將與新北市的立委一起分工合作，完成「新北一二三」。

賴清德回到台北受訪表示，四天三夜環島拼圖活動有三個意義，首先希望國人在這場重大選舉中，能選對的人，走對的路；第二是他到每個縣市都提出「均衡台灣」建設國家計畫，希望利用每個縣市的特點，未來讓各縣市均衡發展；第三是希望國人了解，每個字只要缺少任何一個紙板都拼不出來，代表每位國人都非常重要。

柯文哲說，有媒體在操縱柯文哲民調第三，要棄保，他也很頭痛，謊話每天說到會有效，連他自己都開始懷疑。媒體被政府控制，政府透過媒體影響老百姓，這場選舉最大問題，每天說你民調最差，講到大家會怕。