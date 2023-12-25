秋鬥赴賴辦貼消災符為綠色恐怖送終 藍白聲援

秋鬥遊行24日到民進黨總統候選人賴清德競總前，朗讀符咒，細數民進黨缺失。（記者曾原信／攝影）

在中正紀念堂自由廣場駐紮五日後，秋鬥團體昨舉辦「2023秋鬥—為綠色恐怖送終遊行」，將三座帳篷轉換成橫幡，構成近200公尺的「為綠色恐怖送葬」隊伍。工會、勞團從自由廣場出發，步行至民進黨 總統候選人賴清德 的競選總部，並將自製的「幹譙消災符」張貼在賴競總，表達不滿。

秋鬥召集人黃德北指出，民進黨近八年執政期間，台灣社會愈來愈向下沉淪，任何人想提出批評，民進黨側翼就有抹黑動作，以往曾一起走向街頭的社運團體、學者專家，今年都鴉雀無聲、噤若寒蟬。他強調，秋鬥是台灣歷史最悠久的社會運動，不會因此怯步，仍會繼續走向街頭，盼所有人能一起改變台灣，不讓台灣陷入民主的恐懼、兩岸戰爭威脅的陰影下。

秋鬥隊伍一路高喊「終結綠色恐怖、反惡政、反貪腐、要和平」口號，前往賴清德競總，抵達後播放民眾黨總統候選人柯文哲 、國民黨副總統候選人趙少康的聲援預錄影片。

柯文哲在影片中表示，體制永遠會變質、人性永遠會腐敗，只有不斷的抗爭，才能保護真正的弱勢，因此台灣需要秋鬥，需要向高牆丟雞蛋的人們；現在是通路的時代，產品再好，上不了通路也很困難，如同選舉也有其通路，都是既得利益階級打造，產品好不好都強迫人民埋單。

趙少康在影片中說，民進黨執政八年，台灣陷入貧富階級對立，民不聊生、環境資源掠奪、民主體制崩毀等狀況；他批評民進黨政府對其惡行「視而不見」，呼籲人民共同終結綠色恐怖。

此集會也邀請台灣科技大學副教授、南鐵東移自救會長陳致曉，控訴賴清德強拆台南住所的歷史；他批評並質疑賴清德即便要將萬里老家交付公益信託，優先做為礦工紀念館，「但這棟房子已不是那年代的工寮，還有紀念性嗎？」

針對秋鬥策畫人吳永毅認為賴清德對運動訴求已讀不回，賴競總發言人戴瑋姍表示，非常重視秋鬥團體的訴求，絕對沒有已讀不回，且為表示慎重，之前已經以回函形式正式回覆，具體說明政策。她強調，政府會成為勞工後盾，為勞工尋求更平等、互利的溝通。