新聞幕後／「得中部、得天下」 藍綠白決戰中台灣

總統大選決戰中台灣，國民黨「侯康後援總會」24日在台中市舉辦中台灣誓師大會，會場主持人宣布會場人數達6萬人。（記者黃寅／攝影）

平安夜的總統大選不平靜，藍綠白大軍各自補強關鍵戰區。暫領先的民進黨「賴蕭配」24日完成環島拼圖，並在對手國民黨 侯友宜的新北本命區插旗示威；緊追在後的國民黨「侯康配 」在中台灣大會師；掌握兩成支持度的民眾黨「柯盈配」則展現陸軍實力，挺進國境之南開講。當藍白棄保不易發酵，藍綠在北台、南台各擁優勢，「決戰中台灣」仍是2024大選的主旋律。

中台灣民意是全台縮影，以台中為例，三黨總統候選人支持度同樣呈現賴清德、侯友宜、柯文哲 的排名次序，但賴、侯差距更小或打平，但柯在台中的支持度比全國數字更亮眼。中台灣被稱為「搖擺州」，反應詭譎多變的選情，所謂「得中部、得天下」。

柯文哲的支持者主要有兩部分，一是年輕支持者，死忠柯粉義無反顧要為「阿北」拚一次，不容易轉移，也很難操作棄保；其次是各地基層組織，過去屬性多偏向藍營，柯文哲勤走宮廟，破壞藍綠傳統板塊。如果柯文哲守住二成以上支持度，選票就很難轉移，選戰將走向藍綠對決。

目前民進黨南台灣選情穩固，寄望「南票北補」；國民黨在北台雖有執政優勢，侯康配在桃竹苗領先，但北北基優勢尚未完全浮現，要靠決戰中台灣一舉拉抬整體氣勢，完成「北票南補」的艱鉅任務。

政壇觀察，柯文哲雖有死忠的年輕柯粉，但缺乏基層組織，在國民黨大型造勢轟炸下，整體支持度有下滑趨勢；一旦選前「阿北」支持度跌破二成，甚至掉到一成七以下，才有棄保空間。不過，柯的選票會流向哪？支持柯的地方組織屬性偏藍，棄保可能會回歸國民黨，游離票若不投柯，投賴機會比投侯還高。選票流向是複雜的社會心理問題，不是喊喊棄誰保誰就能奏效。

賴清德民調在中台灣雖領先，但整體總統、立委選況，綠營內部用「重災區」形容，內部評估總統會小贏，但立委恐會大失血。政壇觀察，「賴皮寮」後續衝擊仍在發酵，加上中彰投藍營狂打「中央卡建設」、民進黨政府「政策買票」，同樣對賴的選情造成一定傷害，也是藍營可追上的機會。

侯康配24日中台灣誓師大會號稱湧入6萬人，地方派系總動員，展現團結聲勢；不過，民調顯示，國民黨支持者中只有八成投侯康配，還有一成多努力空間；另外，中台灣有不少鴻海創辦人郭台銘粉絲，如果郭粉最後關頭挺侯康配，也會帶動選票回流。

台中市長盧秀燕24日喊話，輔選近年三次總統大選，仰頭望藍天，這次是距離勝選最接近的一次。歷經2016年「換柱」、2020年「韓流起落」，2024確實是國民黨最靠近總統府的一次。中台灣民意最受大環境風向影響，選情起風了，但卻不知道將擺到哪邊？