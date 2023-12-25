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白搶韓粉 趙：分清冒牌貨 侯：柯應尊重韓國瑜選擇

台灣新聞組／高雄25日電
國民黨不分區立委候選人韓國瑜（中）24日晚到台南新營站台。(記者謝進盛／攝影)
國民黨不分區立委候選人韓國瑜（中）24日晚到台南新營站台。(記者謝進盛／攝影)

民眾黨總統候選人柯文哲前天集結柯粉、韓粉、郭粉，在高雄舉辦「三粉大造勢」，還說高雄市前市長韓國瑜本來有可能是他的副手。柯的動作，引發藍白爭搶韓粉大戰。國民黨總統候選人侯友宜昨天表示，柯文哲應該多尊重他的副手，也要尊重韓國瑜的選擇。

國民黨副總統候選人趙少康則表示，國民黨不分區立委候選人韓國瑜前晚在國民黨的凱道造勢晚會，有許多直播主到場支持，這些才是正牌的。趙少康表示，有些是冒牌貨，打著韓國瑜的名號去號召韓粉支持柯文哲，大家要分清楚正牌、冒牌；韓就是國民黨不分區第一名，韓粉當然要支持國民黨，支持侯康配。

「韓粉五虎將」陳清茂前晚在高雄岡山為柯文哲舉辦「三粉大造勢」，主持人喊出超過四萬人，現場氣氛熱烈；陳清茂說他遭百萬網軍謾罵，柯文哲特別表示「感謝清茂兄冒著被開除黨籍的風險，辦這場造勢」。

柯文哲昨透過臉書表示，前晚除了柯粉，在場還有很多韓粉，選後會找時間，帶著民眾黨新科立委拜訪韓國瑜，聊聊彼此對聯合政府、國家治理的理念；柯也提到，鴻海集團創辦人郭台銘具有前瞻與宏遠的眼光，未來他會繼續推動郭台銘提出的政見。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，「誰才是真正的韓粉，也不會是趙少康說了算」，不知道趙界定的邏輯是什麼，而不管是什麼粉，柯文哲就是匯集希望政黨輪替、支持進步價值的「新政治粉」。

對柯文哲公開拉攏韓國瑜及韓粉，侯友宜昨回應，柯文哲應該多尊重自己的副手吳欣盈、也要尊重韓國瑜的選擇，韓現在是國民黨不分區立委候選人，正帶領大家全力衝刺，帶國民黨所有立委候選人高票當選，也和總統選舉併肩作戰，希望國民黨區域和不分區立委都能大獲全勝。

至於立法院前院長王金平建議，應參考郭台銘的兩岸論述，侯友宜表示，不管是中華民國和平倡議宣言、經濟特區，郭台銘有很多政見值得肯定，相信可以藉由郭的方式，了解如何讓中華民國更好。

民眾黨副總統候選人吳欣盈昨與民眾黨桃園市立委候選人賴香伶、李慕妍一起到龍岡忠貞市場拜票。吳欣盈表示，韓國瑜是選過總統的人，這次柯文哲找副總統候選人，她是最適合、最好的副手人選，所以柯文哲選她並不奇怪。

針對日前政見會提到「Johnnie Walker」，吳欣盈回應，小時候大家吃喜酒、辦桌、尾牙，都會看到logo，就是「向前走」意涵，向前走就有希望，希望台灣向前走，還是有希望可以看得到未來。

柯文哲 國民黨 韓國瑜

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