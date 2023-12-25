房地爭議綠白交手 賴批陷害官員 柯諷被謊言淹沒

民眾黨總統候選人柯文哲持分的新竹市農地違規出租作停車場，柯文哲說要刨除水泥，日前開挖。(記者張裕珍／攝影)

總統大選，綠白陣營火力全開，猛攻對手房地爭議。民進黨 總統候選人賴清德 昨天再批評民眾黨總統候選人柯文哲 ，指農地原就鋪柏油的說法，好像說地方政府官員放水；柯文哲反批賴清德的萬里老家違建是「幽靈建築」，指賴已經「被謊話淹沒」。

賴清德表示柯文哲說購買農地時，上面就有鋪柏油，但農地要交易、變更地主時，上面不能有東西，若有東西，政府不會准許交易，所以柯文哲這一席話，是在陷害地方政府官員，好像說地方政府官員放水。

賴清德還批柯一塊農地剝四層皮，但特定農地良田是不能變更的，這塊農地不但「種出遊覽車」，未來還會變更地目，大發利市；更離譜的是，被發現後，柯文哲說忘記有這塊700坪的土地。賴問台下，大家如果有一間70坪的房子會忘記嗎？如果70坪的房子都不會忘記，700坪的土地怎麼會忘記呢？

而民眾黨總統候選人柯文哲昨天則質疑，賴清德承諾願意把萬里老家房子交付公益信託，但賴清德的萬里老家違建是「幽靈建築」，沒有建照、使照跟產權，是要信託什麼東西？柯還說，現在已經「看不到賴清德」，因為賴已經「被謊話淹沒」。

柯文哲昨晚在KP TV提出靈魂拷問。針對名下擁有的新竹農地，柯文哲表示，從空拍圖就可以看出，自己的父親買來的時候，上面就已經鋪有柏油，而且現在正在刨除瀝青和水泥，新竹市環保局後來也說，經過勘查後沒有發現掩埋事業廢棄物，如果名嘴側翼再亂講，「小心我們告你」。

民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨天說，民進黨的無恥沒有下限，從上到下狂打柯文哲的「炒地鍊金術」，民進黨立委陳明文以妻子名義成立公司，先是收購農牧用地，接著再變更地目興建廠房，「這個才叫炒地」。

此外，針對賴清德批評文化大學宿舍凱旋苑套房單坪租金比101大樓貴，國民黨副總統候選人趙少康說，賴清德老是模糊焦點、邏輯不清，這是合法與非法問題；賴清德的違建是非法的，侯家的凱旋苑用地是合法，不應將兩個混在一起，非法的要捐作公益，合法的為何要捐做公益？賴清德故意攪和在一起，是非不分，黑白不分。

侯友宜競辦發言人陳柏翰也表示，凱旋苑是侯友宜的太太繼承取得，原本與文化大學簽約作學生宿舍，但在民進黨追殺抹黑後，交由物業管理，一切合法，賴清德刻意抹黑、轉移自身爭議，令人遺憾。