大選恐變危機？ 游梓翔曝ICG對選後避免兩岸緊張的提醒

國民黨總統候選人侯友宜。（記者林伯東／攝影）

「大選可能變危機」，台灣世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，台灣大選最近在國際危機組織（International Crisis Group, ICG）首頁被置頂，登出該組織研究員的分析；針對民進黨總統候選人賴清德 或國民黨 總統候選人侯友宜 勝選，ICG都提出建議。

游梓翔表示，ICG的使命是「避免戰爭、形塑政策、促進世界和平」。首頁下方是大大的「以色列／巴勒斯坦」和「烏克蘭／俄羅斯」，這告訴你在ICG眼中，台灣選舉可能成為潛在危機。

他說，但台灣部分媒體，卻選擇「報喜」多於「報憂」，說ICG分析台灣大選結果「會是改善兩岸關係的機會」。要避免危機，不能不了解ICG對「如何避免選後緊張升高」具體提出了哪些提醒。

ICG只給了民進黨和國民黨建議，游梓翔表示，因為文章說「民眾黨沒有現實的勝選可能」（the TPP has no realistic prospects）。

如果是賴清德勝選。游梓翔表示，ICG建議，一，私下和北京溝通，表達願以兩岸能接受方式維繫關係。二，如上述無共識，就重回2016路線，承認1992歷史事實，並表明遵守現存法律框架。三，訴求北京對推進兩岸關係的興趣，表達在開放觀光、學生交流，以及執法和海上安全上有合作意願，並以此為條件要北京降低對台軍事經濟施壓。

若是侯友宜勝選，游梓翔表示，ICG建議4點，一，兩岸將重回92共識，兩岸關係至少獲得一段時間改善。二，換黨執政讓北京找到重啟兩岸對話的台階。三，國民黨應管理北京預期，強調兩岸進展須以台灣社會接受，包括降低大陸軍事活動之方式進行。四，國民黨應讓美國知道會強化威懾並續推防務改革。

游梓翔表示，看完這些建議，他的結論是，賴清德如果要這麼友善，又要找「兩岸可接受」方法、又要具體朗讀「蔡英文台詞」，又要推「兩岸合作」，不必等選後，現在就該做。但「台獨工作者」想只靠連蔡後來都不再念的台詞，卻不說出「兩岸可接受」的共識是什麼，降低緊張的難度很高。

至於ICG給侯友宜的建議，游梓翔表示，都是侯友宜明白宣示，且不難做到的，要降低兩岸緊張，可行性高得多了。