蕭美琴讚台灣珍奶受美國歡迎 要推客家美食成國際主流

平安夜，民進黨副總統候選人蕭美琴到新竹縣湖口鄉與立委候選人詹紀緹同框出席聖誕惜福見面會。(記者黃羿馨／攝影)

民進黨 副總統候選人蕭美琴台北時間24日到新竹縣為民進黨1、2選區立委候選人詹紀緹、曾聖凱站台。蕭美琴首站來到湖口鄉與詹紀緹同框出席聖誕惜福見面會。蕭美琴說，她小時候過聖誕節 ，還有很多鄉親不知道聖誕節是什麼，如今台灣已和世界接軌，包容、接納各國文化，她和總統候選人賴清德 也提出族群主流化政見，甚至要讓客家美食成為國際主流。

蕭美琴說，台灣已經成為非常國際化的地方，她小時候在台南成長，沒有幾個外國人，她媽媽就是其中一個。小時候她過聖誕節，很多鄉親還不曉得「聖誕節是什麼」，但如今台灣已和世界接軌，包容、接納各國文化，同樣台灣的客家文化，也正在全世界推廣。

蕭美琴說，她最近和賴清德提出族群主流化政見，未來在國際推廣代表台灣特色的文化時，一定會有客家元素，甚至要讓客家美食成為國際主流。過去幾年她住在美國首都華府，家裡方圓20公里就有20多家台灣正宗的珍珠奶茶店，顯見台灣珍奶已經國際化，美國年輕人愛喝台灣珍奶，新竹也產很多好茶，希望未來繼續行銷到全世界，讓大家知道台灣美食和好茶。