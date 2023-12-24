蕭美琴讚台灣珍奶受美國歡迎 要推客家美食成國際主流
民進黨副總統候選人蕭美琴台北時間24日到新竹縣為民進黨1、2選區立委候選人詹紀緹、曾聖凱站台。蕭美琴首站來到湖口鄉與詹紀緹同框出席聖誕惜福見面會。蕭美琴說，她小時候過聖誕節，還有很多鄉親不知道聖誕節是什麼，如今台灣已和世界接軌，包容、接納各國文化，她和總統候選人賴清德也提出族群主流化政見，甚至要讓客家美食成為國際主流。
蕭美琴說，台灣已經成為非常國際化的地方，她小時候在台南成長，沒有幾個外國人，她媽媽就是其中一個。小時候她過聖誕節，很多鄉親還不曉得「聖誕節是什麼」，但如今台灣已和世界接軌，包容、接納各國文化，同樣台灣的客家文化，也正在全世界推廣。
蕭美琴說，她最近和賴清德提出族群主流化政見，未來在國際推廣代表台灣特色的文化時，一定會有客家元素，甚至要讓客家美食成為國際主流。過去幾年她住在美國首都華府，家裡方圓20公里就有20多家台灣正宗的珍珠奶茶店，顯見台灣珍奶已經國際化，美國年輕人愛喝台灣珍奶，新竹也產很多好茶，希望未來繼續行銷到全世界，讓大家知道台灣美食和好茶。
蕭美琴接著也推薦詹紀緹，希望大家讓不怕辛苦、不怕困難的年輕女性有更大的力量，而立委不只要審預算、立法，同時還要為地方爭取建設，還要扮演中央和地方溝通的橋梁，相信詹紀緹在新竹縣前縣長鄭永金，還有眾多不分黨派的代表、主席共同疼惜下，詹紀緹會是新竹縣最好的代言人。
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