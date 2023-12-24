新聞眼／造勢不如以往 藍綠白催不出選民熱情

民進黨總統候選人賴清德（右二）日前展開環島拼字造勢。（記者余承翰／攝影）

選戰進入倒數衝刺期，但今年選戰氣氛冷，藍綠白昨分別在北中南舉行大型造勢，希望激出選民的熱情。過去台灣有幾場經典的大型造勢，迄今仍令人記憶猶新，包括二二八 牽手護台灣、「紅衫軍」10月圍城，民眾因認同活動理念，自發性、熱情的參與，用具體行動展現民意，而綜觀近期各陣營選戰活動，無論藍綠，卻都催不出昔日的熱情。

2004年總統大選年，陳水扁尋求連任並發起「和平公投」，民進黨 在二二八和平紀念日，發起百萬人牽手護台灣活動。當時全台灣有超過200萬民眾參與，北起基隆和平島，南至屏東佳冬，以牽手方式相連500公里，高呼「愛和平、反飛彈」。

陳水扁第二任期，扁家親信貪腐弊案層出不窮，曾任民進黨主席的施明德號召紅衫軍倒扁運動。2006年10月10日國慶日，「反貪腐總部」發動「天下圍攻」，超過百萬人紅衫軍環繞博愛特區，氣勢磅礡地大喊「阿扁下台」。

2008年大選前夕，馬英九啟動為期18天的Long Stay計畫，配合區域特性，參訪在地各行各業，實際體驗農漁民、勞工朋友的辛勞。馬不只成功引領選戰議題，也將自己送進總統府。

蔡英文2012競選總統雖然失利，但選舉過程蔡陣營發起「三隻小豬」募款活動，最終募集到14萬隻「小豬」，開啟選戰小額募款旋風，而透過群眾募款選舉，也成功凸顯民進黨與當時仍「家大業大」的國民黨耗費鉅資選舉形成對比。

今昔對照，賴陣營啟動環島拼字「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，訴求「選對的人」，但賴清德在過程中時而大打抗中牌，時而攻擊侯友宜、柯文哲 房產爭議，讓選戰主軸分散；藍營凱道萬人造勢，主打「台灣平安、人民侯康」，與選戰兩大主軸戰爭與和平、反貪腐沒有交集。柯文哲在高雄舉辦「三粉大造勢」，要召集柯粉、韓粉、郭粉，柯主打超越藍綠，到頭來卻要爭取「藍軍」，自相矛盾。