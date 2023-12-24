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游盈隆評政見會：侯友宜超乎想像 柯文哲如被閹割的哥吉拉

記者周佑政／台北23日電
第16任總統副總統選舉第一場電視政見發表會 ，民眾黨總統候選人柯文哲(左起)、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜。（圖：中選會提供）
第16任總統副總統選舉第一場電視政見發表會 ，民眾黨總統候選人柯文哲(左起)、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜。（圖：中選會提供）

首場總統與副總統電視政見發表會日前落幕，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國民黨總統候選人侯友宜的表現已非吳下阿蒙，「許多人本來準備看笑話，現在已經笑不出來了」。至於副總統候選人趙少康，是台灣史上最高調的副總統候選人，這對藍營選情是大好大壞，大壞的是，綠營此刻選戰氣勢打不起來，大中國主義趙少康的出現正中綠營下懷。

游盈隆23日透過臉書表示，看了兩場總統與副總統電視政見發表會後，有些觀察、發現和感想。總統候選人方面，有三點值得一提。第一，侯友宜整體表現給他一種感覺，侯已經走出「政大68慘案」的陰影，已非昔日吳下阿蒙。侯的表現超乎想像，軟硬功夫並不含糊，許多人本來準備看笑話，現在已經笑不出來了。

游盈隆認為，這傳達了一項重要訊息，那就是，未來兩場總統電視政見會，及一場真正電視辯論會，將成這次總統大選的關鍵競技場。鬥志高昂的大金剛已重返戰場，沒有誰能主宰戰局，也沒有誰會任人宰割。

游盈隆指出，第二，民進黨總統候選人賴清德整體表現給我一種「神已下凡」的感覺。賴清德充滿自信，強勢出擊，用賴一貫大義凜然、鏗鏘有力的言詞，訴說賴的神聖使命，同時拳打侯友宜，腳踢民眾黨總統候選人柯文哲，毫不猶豫，毫不留情。不過，從另一個角度看，以他極佳的政治資歷、經驗和素質，侯柯跟他站在一起，本應高下立判，但這場電視政見發表會他並沒有給人那種鶴立雞群的感覺，因為少了一點仙氣，少了一點雍容大度。未來三個禮拜，將是三個「神鬼戰士」拚生死的關鍵時刻。

第三，游盈隆說，柯文哲整體表現不慍不火，類似「少女的祈禱」，純純的、帶點天真的，表達對台灣未來的想望。當侯賴兩人都明確且嚴肅地表明對兩岸或台中關係基本政治立場時，柯卻一貫地採取模糊立場，這是柯最常被詬病的地方；簡單地說，沒有中心思想。此外，當侯賴正面交鋒，互吐劍光的時候，柯文哲卻只顧唸稿，不參戰，完全置身事外，彷彿一隻被閹割的哥吉拉，令人相當意外。

副總統候選人方面，游盈隆表示，民眾黨候選人吳欣盈的表現看起來，像是「愛麗絲夢遊仙境」的小女孩，當然，如果你要形容她是一隻誤闖政治叢林的小白兔，也無不可；民進黨候選人蕭美琴則是中規中矩，攻守兼備，展現外交官特有的身段與風範，能幫賴清德加分，自不在話下。最引人注目的當然是趙少康，趙一上場就砲火兇猛，對賴清德進行無情的批鬥，一路反李反獨，反得淋灕盡緻，充分流露1994「中華民國保衛戰」始作俑者的本色。

游盈隆說，毫無疑問的，趙少康是台灣史上最高調的副總統候選人，這對藍營選情是大好大壞；大好，因為侯友宜代表的本土國民黨需要深藍外省國民黨的應援；大壞，因為綠營此刻選戰氣勢打不起來，大中國主義趙少康的出現正中綠營下懷，很可能激起台灣人懷念1994台北市長陳水扁那場「快樂、希望」的聖戰而奮起。趙少康會不會重蹈覆轍，再吞下另一次重大挫敗？三個禮拜後就會有答案。

趙少康 賴清德 侯友宜

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