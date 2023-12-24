新聞評論／民進黨貪腐DNA 深植賴清德的新潮流

賴清德（左）和鄭文燦（右）所屬的新潮流，被指抓權搶位，更帶頭「吃銅吃鐵吃國家」。（本報資料照片）

2024總統大選，民進黨 最大罩門就是黑金、貪腐。民進黨總統候選人賴清德 聲稱對黑金貪腐零容忍，「民進黨只有選擇清流」，就被國民黨總統候選人侯友宜 反酸，「民進黨哪有清流，只有新潮流」。侯友宜還喊出「新潮流不散，台灣了（賠）一半」，民眾黨總統候選人柯文哲也嗆「新潮流不倒，台灣不會好」。兩人都直指賴清德系出的新潮流，就是民進黨貪腐的重要代表。

新潮流是民進黨最重要的派系之一，成立時間早於民進黨，素以信仰堅定、紀律嚴明和戰鬥力聞名，不但自成「黨中之黨」，更曾被視為黨內的防腐劑和路線發展的推進器。民進黨兩度奪得政權，新潮流都是重要操盤手；扁政府和蔡政府執政，更少不了新潮流的輔弼。但黨內防腐劑終究難逃權力崩壞人性的鐵律。

扁朝貪腐，黨內敢於批判的「11寇」裡，還有逾半是新潮流成員，但分占南部山頭的陳菊和賴清德已經站在貪腐的一邊。民進黨二度執政，貪腐之風益盛，新潮流不只抓權搶位，更帶頭「吃銅吃鐵吃國家」。而賴清德從台南市長、行政院長到副總統，有無包庇縱容？他說對黑金貪腐零容忍，真是幽默！

曾任民進黨秘書長的新潮流創流元老吳乃仁，在擔任台糖董事長期間涉賤賣國有土地，賴清德用政治生命保證吳乃仁的清白，但吳乃仁判刑確定坐牢，賴清德不但沒守信退出政壇，還步步高升，而新潮流當然也在多方縱容包庇下涉入更多的貪腐。

近來新潮流系要角，賴清德競選總幹事潘孟安、陸委會副主委梁文傑被踢爆入住5000萬台幣（約161萬美元）豪宅；新系前立委賴勁麟也曾掛名18家綠能公司代表人；連國安局在賴清德老家違建「賴皮寮」設崗哨的36萬元台幣限制性標案，也是由賴勁麟女兒、民進黨立委賴品妤的特助得標，而被質疑「新系人馬國家養」。蔡英文總統曾喊話民進黨公職「升官發財請走別路」，卻是一語驚醒夢中人，跟著賴清德走，隨著新潮流漂，可能是升官發財的終南捷徑。

賴清德可以為老家違建辯護，有為者亦若是，同志當然會效法為違法爭議開脫。新潮流要員與賴清德身邊親信屢傳違法爭議，包括行政院副院長鄭文燦、梁文傑、民進黨前組織部主任林正鴻等人陸續被爆料桃色緋聞，有的證據確鑿，有的解釋不清，黨內過往戲稱「重情重義重粉味」，原來都是真的。

賴清德台南本命區88槍擊案至今黑影幢幢，更遑論光電爐碴利益糾葛、議長選舉買票案等，地方戲稱「台南市變高譚市」。侯友宜日前直搗台南重批光電、槍擊案，抨擊賴清德跟台南市長黃偉哲互踢皮球，北門也傳出光電工程傳槍響，府城宛如「慶記之都」。

只要看鄭文燦涉及防疫「諾富特破口」爭議，以及中央畜產會前董事長林聰賢引爆的「雞蛋之亂」，賴清德如果當選總統，新潮流將隻手遮天。高雄市前市長韓國瑜曾公布「新潮流百官圖」，質疑蔡總統被新系綁架，賴清德執掌大權，新系合體清流的「新清流」，只會吃相更難看。

國民黨副總統候選人趙少康批評，貪腐已成民進黨DNA，「清廉、勤政、愛鄉土」變成「貪腐、專政、愛粉味」；民進黨副總統候選人蕭美琴坦言，確實有些從政同志忘了初衷、犯了錯，必須檢討反省。但民進黨貪腐DNA不分派系，而更深植於新潮流，吃銅吃鐵吃國家，儼然「台灣不倒，新潮流不會飽」。狼性堅強的新潮流系已經吃到黨內眼紅，更成非綠公敵，如果賴清德當選，執政黨植根已深的貪腐將如何清除？（轉載自聯合報社論）