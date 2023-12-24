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拜登簽明年度國防授權法 擴大美台軍事合作協訓台軍隊

記者張文馨、編譯高詣軒／台北24日電
美國總統拜登22日簽署2024會計年度國防授權法案（NDAA），將為台灣軍隊建立全面培訓計畫。（本報資料照片）
美國總統拜登22日簽署2024會計年度國防授權法案（NDAA），將為台灣軍隊建立全面培訓計畫。（本報資料照片）

美國總統拜登22日簽署2024會計年度國防授權法案（NDAA），將為美軍官兵加薪、抗俄援烏、支持澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），並要求依台灣增強韌性法案擴大美台軍事合作，為台灣軍隊建立全面培訓計畫，定期向美國國會報告對台軍售交付進程，以及中國大陸在台灣和南海等地軍事動向。

拜登聲明，厚達約3100頁的NDAA為美國國防部及能源部的國家安全計畫、國務院與情報部門提供撥款，為美軍嚇阻未來的衝突給予必要授權。

該法授權撥款總額高達8860億美元創新高，使美國國安總預算增加3%。內容包含為官兵加薪5.2%；聚焦投資打造潛艦等軍艦、軍機、戰車、長程火砲等軍備，以維持美國軍力優勢，另透過支持歐洲嚇阻計畫及軍援基輔抗俄。

該法還揭櫫美國明年持續支持AUKUS，使美英將來能夠協助澳洲發展其核動力潛艦艦隊。美國將為此出售三艘維吉尼亞級潛艦，並同意澳洲出資支持美國潛艦工業和簡化造艦技術共享流程。

該法同時授權為明年太平洋嚇阻計畫斥資147億美元，並建立太平洋競爭計畫，使美國印太司令部在該地區增加行動頻率和規模，行動預算13億美元，以嚇阻北京，亦禁止五角大廈採購特定中國電池業者產品。

該法為就軍援以色列和台烏提供暫時授權，重申依美中三項聯合公報、台灣關係法和對台六項保證，除強化美台夥伴關係，也致力促進台灣自衛能力與和平發展兩岸關係。

有關台灣部分，聚焦戰力建構及美台軍事合作、列管美國對台軍售交付進度、分析中國侵台對全球經濟影響並準備經濟制裁工具等，要求美國國防部長與台灣國防官員協調後，為台灣軍隊建立全面訓練、諮詢與制度化戰力建構計畫，使台灣軍隊能分層防禦，包括支援不對稱防禦戰略、增進美台軍隊互通性並鼓勵共享情資等。

美國國會將據此要求國務卿與防長未來四年內，每隔180天向國會報告對台安全援助進度，並管理其中延遲逾三個月的項目。

該法也要求美國防長每半年向國會提交報告，說明中國在台灣、東南亞及南海等地的武器升級、採購與軍事行動等，並要求防長與國務卿協商在該法生效後90天內，提供國會有關委員會機密報告，說明台灣軍隊近十年對美國提供和批准交付的軍事能力吸收狀況，包括操作、維護和部署等。

法案生效後180天內，五角大廈也應該啟動美台軍事數位安全合作建構計畫；防長在國務卿同意下，應尋求接觸台灣適當官員擴大軍事網路安全合作。

國務卿 拜登 澳洲

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