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「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

觀察站／老金童鬥戰貓 公主唱獨腳戲

記者 周佑政
副總統候選人政見會22日登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈主張強化資安，從源頭解決詐騙犯罪的問題。（圖：翻攝udn直播）
副總統候選人政見會22日登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈主張強化資安，從源頭解決詐騙犯罪的問題。（圖：翻攝udn直播）

副總統電視政見會昨晚登場，國民黨副總統候選人趙少康展現「政治老金童」戰力，從戰爭與和平、民進黨執政貪腐兩大軸線發動攻勢，舌戰「外交戰貓」民進黨副總統候選人蕭美琴。民眾黨副總統候選人吳欣盈關注經濟、數位轉型，但全程照稿唸，彷彿公主處在一個人的武林。

趙少康向來口才犀利，但昨口誤稱賴當選「就是我的老闆」，就是他心中最棒的掃黑英雄、新北最好的市長。趙會後還特地三度澄清強調，「侯友宜是我的老大」。他昨天開闢兩大戰線，一是批評賴清德的「台獨標籤」，賴恐成台灣和平的恐怖分子，趙少康還「拉蕭打賴」表示，「美國為何請蕭美琴來當副手，不就是不放心賴清德」。

其次，趙少康瞄準選民不滿民進黨執政貪腐，重批民進黨從清廉、勤政、愛鄉土變成貪腐、專政、愛粉味。最近被炎上的「賴皮寮」爭議，趙少康稱賴清德將違建老家公益信託不是捐，受益人還是賴，這是移花接木的障眼法轉移焦點。另一方面，趙也瞄準青年選票，批評貪腐變成民進黨DNA，綠營大官吃香喝辣、綠能蟑螂吃香喝辣，青年卻變成厭世代，只有綠營網軍發大財。

面對攻勢凌厲的趙少康，蕭美琴發揮「戰貓外交官」本色，反擊趙少康，從30年前就在說如果民進黨執政，中華民國就會滅亡，但藍綠執政迄今，中華民國沒有一天消失過，國旗每天都在總統府升起。她也強調，賴蕭配是最能夠延續蔡英文路線的候選人，替選舉過程的「疑賴論」消毒。

蕭美琴也跟進日前賴清德參加總統政見會腳步，坦言有些從政同志，忘了當年的初衷，在紀律道德上有疏失，民進黨須檢討反省改進。賴、蕭坦然面對貪腐爭議，凸顯綠營深刻體會，社會討厭民進黨的主因。

趙少康與蕭美琴不斷較勁交鋒，吳欣盈像參加政績發表會，不斷將過去關注質詢過的主權基金、數位轉型等議題照稿唸，不過吳欣盈指出台灣詐騙犯罪問題嚴重，確實能引起國人共鳴。昨晚這場副手政見會，藍、綠緊緊纏鬥，白營慘遭邊緣化，巧合的像是目前選情的發展。

民進黨 趙少康 賴清德

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