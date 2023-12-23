賴清德「老家信託」 藍營轟說謊成性

賴清德宣布將老家信託捐公益，成立「礦工生活紀念館」，實務上恐怕不容易。（本報資料照片）

民進黨總統候選人賴清德 「賴皮寮」爭議延燒，賴在政見會「拆彈」宣布有前提交付公益信託，不過仍遭藍白陣營齊聲質疑。國民黨 立院黨團昨轟賴說謊成性，根據土地登記謄本載明，地上建物為零棟，幽靈房屋如何交付公益信託？民眾黨不分區立委候選人黃國昌指出，賴任副總統，依法應將不動產交付信託，卻連這都沒有誠實做，有何臉談公益信託？

賴清德競選總部發言人陳世凱說，國民黨東拉西扯，只是轉移國民黨總統候選人侯友宜包租公爭議。侯友宜一邊提出補助學生，一邊大漲學生租金，一邊爽收千萬租金，根本就是說一套做一套。與其東拉西扯，不如請侯友宜把凱旋苑公益信託，還比較實在。

國民黨立委林為洲說，賴清德說要把萬里老家公益信託，但根本沒有辦法這樣做，根據新北市地政局說法，該處目前只有土地確實存在，雖然有房屋，但並沒有使照、建照等資料，就像幽靈房屋，要如何將一棟沒有列冊的房屋信託給他人使用？賴清德說要遞申報資料、要繳稅，這是自證違建且無繳稅，且據空照圖，1993年時並無該房屋，2003年才有。

林為洲建議賴清德，解決之道是拆掉違建，讓土地給公益團體使用，蓋一個合法建物供博物館用，公益信託是假議題。國民黨立委賴士葆指出，賴清德聲稱要公益信託，綠營側翼立刻配合操作，把信託操作成等於「捐」，以為這篇翻過去了，這是騙人的，因為賴的財產本就要信託，且信託後所有權仍在手上。

黃國昌也質疑，依公職人員財產申報法第七條規定，副總統本人不動產，應自就職之日起三個月內交付信託。賴清德沒有依法交付信託，明顯又違法。

黃國昌認為，由於系爭違建不是賴依法擇定自住的房屋，賴唯一可能不交付信託的藉口是：該不動產因是違建，屬於「信託業依法不得承受之不動產」，如何可能交付公益信託呢？如果可以信託，賴目前該做的就是依法受罰，趕快依法交付信託。

此外，民眾黨總統候選人柯文哲 持分的新竹市農地違規作為停車場使用，柯文哲昨請人進場開挖水泥塊。柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，柯文哲沒有炒地皮的意圖，也沒有違反居住正義的問題，會依法完成恢復農用。農舍及停車場收租共120萬元，將全數捐給新竹市政府社會局。