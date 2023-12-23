趙少康批「貪腐成民進黨DNA」 蕭美琴：有些同志忘了初衷

國民黨副總統候選人趙少康（左起）、民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈22日在政見發表會過招。 （圖：翻攝udn直播）

副總統候選人政見發表會昨晚登場，藍綠針對民進黨 八年執政貪腐議題交鋒，國民黨副總統候選人趙少康 批評，貪腐已成民進黨DNA，「清廉、勤政、愛鄉土」變成「貪腐、專政、愛粉味」。對此，民進黨副總統候選人蕭美琴坦言，確實有些從政同志忘了初衷、犯了錯，民進黨政府必須要檢討反省。

政見發表會中，藍綠白都瞄準中間與年輕選民，趙少康針對綠色執政貪腐層出不窮火力全開，他表示，台南八八槍案，黑道、白道及各種綠能 蟑螂把光電都吃了，貪腐變成民進黨的DNA，民進黨大官吃香喝辣，「綠能蟑螂」也吃香喝辣。

趙少康也替青年抱不平，表示青年朋友不是厭世代、躺平族，而是沒有發揮餘地、有志難伸，很多年輕朋友被騙到柬埔寨，只有綠營網軍發大財。

趙少康批民進黨除了仇中，一事無成，譏諷「清廉、勤政、愛鄉土」變成 「貪腐、專政、愛粉味」。鴻海創辦人郭台銘買BNT疫苗，誰阻擋？高端市值由30多億(台幣，下同，約9630萬美元)變成800多億，錢都到哪裡去？主張恢復特偵組，就是要把貪官汙吏抓出來才對得起民眾。

對手大打「貪腐牌」，蕭美琴特別向青年喊話表示，確實有些從政同志，忘了當年的初衷，在紀律上、在道德上有疏失，犯了錯，讓人留下不好的觀感，這些都是民進黨政府必須承擔，也必須要檢討反省改進的地方。

蕭美琴以婚姻平權、能源轉型為例指出，民進黨在推動進步的議題上，並不是一帆風順，在進行改革的時候，也是滿身傷痕，但是民進黨堅持在對的路上，和大家一起往前走，在遇到困難的時候，和大家一起克服。

蕭美琴肯定蔡總統推動能源轉型，並質疑藍營核能立場反覆。蕭美琴表示，未來將繼續推動第二次的能源轉型，預計2030年，再生能源發電的比例將提高到三成，超越燃煤發電，加速電力系統去碳，接軌國際共識。

趙少康表示，他以前也反核，地球暖化嚴重，他的父母、秘書因肺腺癌過世，一堆年輕朋友不抽菸也罹癌，都跟空汙有關，2025能源政策徹底失敗。他稱，台電去年賠5000億，錯誤政策比貪汙更可怕，美日法等國都認為2050年，核能的設施發電量是現在的三倍，民進黨非要跟潮流唱反調。

民眾黨副總統候選人吳欣盈主張強化資安，從源頭解決詐騙犯罪的問題，她指出，2022年及2023年的年度代表字票選中，「騙」和「詐」分別入圍前三名，台灣幾乎每個家庭都接過詐騙訊息，每年遭詐騙的金額高達2000億元，快要可以再發兩次的五倍券了，她主張引進歐盟個資法，保障國人資安。