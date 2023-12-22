累了？「江啟臣是恐怖分子」 趙少康口誤：以後講慢一點

台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣今早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康上台，要講賴清德是台灣和平的恐怖分子，卻口誤說成江啟臣。（記者林佩均／攝影）

台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣 23日早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康 上台，要講民進黨總統候選人賴清德 卻口誤說成，「江啟臣是台灣和平的恐怖分子」，讓一旁台中市長盧秀燕提醒「賴清德啦」，趙立即改口。趙少康會後受訪解釋，最近太常講賴清德，才會一時口誤，「以後我會更加注意，要講慢一點」。

趙少康與江啟臣大進場，上千人揮舞國旗，聲勢浩大。趙少康上台致詞說，「昨天晚上我說江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張」，台中市長盧秀燕立即在旁說，「賴清德啦」，趙立即改口，「賴清德是一個恐怖分子，江啟臣是東勢選出來最好的委員」，盧再補充「他是山城的保護神」，趙說，「江啟臣是山城的保護神，對抗賴清德的恐怖分子」。

趙少康會後接受聯訪指出，他最近一直說賴清德，造成口誤，網友也說「因禍得福」，大家掀起討論，他再次強調，「侯友宜是我的老闆、老大，侯友宜是最好的新北市長，是我最好的總統，我的信任夥伴」，趙少康對於剛替江助選發言口誤表示，「以後我會更加注意，要講慢一點」。

媒體問，昨天侯友宜稱讚趙一番「士為知己者死」發言，趙少康說，侯友宜既然選他當副手，他一定全力以赴，沒有保留，侯友宜選擇他、了解他、肯定他，「這不容易，我要捨命陪君子」。 台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣今早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康上台與眾人手拉手。（記者林佩均／攝影）

來源：聯合影音