我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

好市多Target聖誕買氣旺 龍年特色禮品吸睛

累了？「江啟臣是恐怖分子」 趙少康口誤：以後講慢一點

記者林佩均／台中報導
台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣今早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康上台，要講賴清德是台灣和平的恐怖分子，卻口誤說成江啟臣。（記者林佩均／攝影）
台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣今早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康上台，要講賴清德是台灣和平的恐怖分子，卻口誤說成江啟臣。（記者林佩均／攝影）

台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣23日早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康上台，要講民進黨總統候選人賴清德卻口誤說成，「江啟臣是台灣和平的恐怖分子」，讓一旁台中市長盧秀燕提醒「賴清德啦」，趙立即改口。趙少康會後受訪解釋，最近太常講賴清德，才會一時口誤，「以後我會更加注意，要講慢一點」。

趙少康與江啟臣大進場，上千人揮舞國旗，聲勢浩大。趙少康上台致詞說，「昨天晚上我說江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張」，台中市長盧秀燕立即在旁說，「賴清德啦」，趙立即改口，「賴清德是一個恐怖分子，江啟臣是東勢選出來最好的委員」，盧再補充「他是山城的保護神」，趙說，「江啟臣是山城的保護神，對抗賴清德的恐怖分子」。

趙少康會後接受聯訪指出，他最近一直說賴清德，造成口誤，網友也說「因禍得福」，大家掀起討論，他再次強調，「侯友宜是我的老闆、老大，侯友宜是最好的新北市長，是我最好的總統，我的信任夥伴」，趙少康對於剛替江助選發言口誤表示，「以後我會更加注意，要講慢一點」。

媒體問，昨天侯友宜稱讚趙一番「士為知己者死」發言，趙少康說，侯友宜既然選他當副手，他一定全力以赴，沒有保留，侯友宜選擇他、了解他、肯定他，「這不容易，我要捨命陪君子」。

台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣今早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總...
台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣今早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康上台與眾人手拉手。（記者林佩均／攝影）

來源：聯合影音

賴清德 趙少康 江啟臣

上一則

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

延伸閱讀

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位
台副總統候選人政見會 金童、戰貓和大公主較量 學者：沒預期精采

台副總統候選人政見會 金童、戰貓和大公主較量 學者：沒預期精采
侯友宜緊追賴清德 日政治學者稱翻盤需這件事…不容易

侯友宜緊追賴清德 日政治學者稱翻盤需這件事…不容易
趙少康蕭美琴兩岸議題交鋒 互批台獨、親中

趙少康蕭美琴兩岸議題交鋒 互批台獨、親中

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦