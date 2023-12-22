累了？「江啟臣是恐怖分子」 趙少康口誤：以後講慢一點
台中第八選區國民黨立委候選人江啟臣23日早在東勢區舉辦東勢區競選造勢大會，國民黨副總統候選人趙少康上台，要講民進黨總統候選人賴清德卻口誤說成，「江啟臣是台灣和平的恐怖分子」，讓一旁台中市長盧秀燕提醒「賴清德啦」，趙立即改口。趙少康會後受訪解釋，最近太常講賴清德，才會一時口誤，「以後我會更加注意，要講慢一點」。
趙少康與江啟臣大進場，上千人揮舞國旗，聲勢浩大。趙少康上台致詞說，「昨天晚上我說江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張」，台中市長盧秀燕立即在旁說，「賴清德啦」，趙立即改口，「賴清德是一個恐怖分子，江啟臣是東勢選出來最好的委員」，盧再補充「他是山城的保護神」，趙說，「江啟臣是山城的保護神，對抗賴清德的恐怖分子」。
趙少康會後接受聯訪指出，他最近一直說賴清德，造成口誤，網友也說「因禍得福」，大家掀起討論，他再次強調，「侯友宜是我的老闆、老大，侯友宜是最好的新北市長，是我最好的總統，我的信任夥伴」，趙少康對於剛替江助選發言口誤表示，「以後我會更加注意，要講慢一點」。
媒體問，昨天侯友宜稱讚趙一番「士為知己者死」發言，趙少康說，侯友宜既然選他當副手，他一定全力以赴，沒有保留，侯友宜選擇他、了解他、肯定他，「這不容易，我要捨命陪君子」。
來源：聯合影音
上一則
FB留言