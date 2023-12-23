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黑白集／白營爆內戰 謝立功瞄準黃珊珊

黑白集

藍白合破局，黃珊珊的鷹派角色，被認為是重要因素。民眾黨前秘書長謝立功近日對黃珊珊開槍，如果柯文哲的得票未達第二名，或民眾黨不分區立委不到八席，競選總幹事黃珊珊應主動辭去不分區立委，以示負責。

謝立功的發言，顯示民眾黨內對目前選情不樂觀的憂心，也反映部分黨員對黃珊珊屢次強硬主導局勢的不滿。謝立功所舉的兩個KPI，第一點因柯文哲穩定殿後，恐已無法達標；第二點的不分區立委八席則仍在苦苦掙扎，都很艱難。黃珊珊多次以「柯文哲民調領先」為由拒絕藍白合，最近更稱「柯盈配」仍居第二，極可能濫用或誤信偏頗民調而誤導黨內。

先前外界即一再警告：若藍白不合，除柯文哲落選，民眾黨將有泡沫化危機，唯獨黃珊珊穩坐立委寶座；因此，破局不是理性的選擇。如今情勢發展果然如此，黨內人士把砲口對準黃珊珊，其心情可想而知。黃珊珊「損大局而利自己」，確應受到聲討；但謝立功陣前開砲，也可能傷士氣。

對謝立功開嗆，黃珊珊並未作聲，倒是柯文哲接腔了。他說，謝立功「拚第二名」的邏輯不對，要拚就拚第一，哪有拚第二的？此語，比較像在為自己吹口哨壯膽，而非幫黃珊珊開脫。柯文哲日前才說，即使選不好，自己也不會辭黨主席。至於誰要當代罪羔羊，可能還在找。

柯文哲 民調 柯盈配

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