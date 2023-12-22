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台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

記者蔡晉宇／台北報導
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

美麗島民調近日發布12月國政民調結果。其中一項調查指出，民眾黨總統候選人柯文哲雖在該民調機構所做的總統支持度民調中，已長時間屈居第三名，但仍扮演關鍵少數角色。若投票前幾天，柯文哲公開支持國民黨總統候選人侯友宜或民進黨總統候選人賴清德，將直接影響選舉結果。

民調以「若投票前幾天，柯文哲公開支持賴清德／侯友宜，你會投給誰」為題，結果顯示，若柯文哲在投票前夕公開支持侯友宜，那選民投票意向上，侯友宜將得到40.7%支持，領先賴清德的38.2％，柯文哲則剩下6.4％。若柯文哲在投票前夕公開支持賴清德，領先者則變成賴清德的40.0%，侯友宜37.9%，柯文哲剩下6.5%。

美麗島電子報12月國政民調調查範圍為全國22個縣市；調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾；調查時間是12月20日至12月21日；調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。樣本規模成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

柯文哲 民調 賴清德

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