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綠與弱勢疏遠 消防員、工鬥陳抗 消促會轟民進黨跳票

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北23日電
屏東明揚大火釀重大傷亡。(本報資料照片)
屏東明揚大火釀重大傷亡。(本報資料照片)

選戰倒數，藍綠都鎖定警消與勞工選票，過去與社運團體關係密切的民進黨，二度完全執政後，卻與社會弱勢漸行漸遠。消防員工作權益促進會前天到民進黨部前訴求消防員權益，批評「今天公祭，明天忘記」，「工鬥」今將在台北集結，向三組總統候選人發出怒吼。國民黨總統候選人侯友宜昨替警消發聲表示，打火弟兄、警察弟兄出生入死，政府應做最強的靠山。

今年9月屏東明揚大火案，四名消防員殉職，消促會批評民進黨忙著選舉，行政院端出的修法草案及承諾多跳票，民進黨總統候選人賴清德對公共安全、消防員職安及消防員組工會等三大改革訴求，既賴皮又說謊，賴清德要勞工「做功德」，連關乎台灣社會的公安也不顧，怎好意思出來選總統？

與此同時，有網友在Ptt指控消防員陳抗找走路工，提供交通費，是一個發走路工、找職業抗議者演出、一條龍宣傳的大製造業和騙局。臉書粉專「不禮貌鄉民團」日前因張貼「疑賴」言論，卻遭調查局「查水表」。

有消防員心酸表示，連抗議都要被抹黑，選舉選到沒有人性了嗎？那些所謂的走路工，都是消促會的會員，具有消防員身分。

侯友宜昨批評，政府擺爛、改革跳票。打火兄弟、警察兄弟一輩子出生入死，每次都不顧危險，衝鋒陷陣，因此政府要做警消的後盾，特別是當面臨到人力不夠、設備不夠，甚至科技量能不夠時，必須要給予支持，做他們最強力的靠山。

侯競辦發言人陳柏翰說，消促會所提出的訴求，攸關確保執勤時的生命安全及權益，是否能被完善保障，政府應該真正聽進去，而不是視而不見，放任問題存在。

多個勞團組成的「工鬥」今將在台北集結，對三組總統候選人發出怒吼，預計將有二千多名勞工參與。民進黨對工鬥沒有回應，但黨人士表示，工鬥訴求對象是三組總統候選人，並非針對民進黨，民進黨向來與勞工朋友站在一起，未來也將繼續傾聽勞工訴求。

民進黨 勞工 賴清德

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