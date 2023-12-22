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兒時家貧6口擠5坪房…侯友宜稱「瀰漫豬屎味卻溫暖」 想起父母當年叮嚀

記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨總統候選人侯友宜22日到高明寺弔念父母，分享兒時家貧一家六口擠5坪房，但父母以身作則教他要努力認真。（記者黃于凡／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜22日到高明寺弔念父母，分享兒時家貧一家六口擠5坪房，但父母以身作則教他要努力認真。（記者黃于凡／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜回故鄉固票，22日在嘉義縣各鄉鎮車掃拜票，下午到朴子高明寺弔念已故父母，回想兒時家境清貧，一路努力從基層員警做到警政署長，母親生前皈依佛門，還特別交代他要照顧國家，希望人民要團結，不分黨派、不分顏色，讓國家變得更好。

侯友宜說，雖然現在父母已經不在，但他也要到高明寺看望他們、拜拜，這是為人子女該做的事，朴子是他的故鄉，他出生時父母的年代最辛苦，父親年輕時被日本人叫去當兵，二戰日本戰敗後，回到朴子市但戰敗後經濟不好，國民黨中華民國接收後，又毅然決然從軍。

侯友宜也說，父親從軍後沒多久，爆發國共內戰，輾轉又回到故鄉，戰爭無情，付出人民太多代價，在日本、大陸死很多人，父親回鄉被叫去做長工，殺豬、賣豬肉，媒妁之緣和妻子結婚，分租5坪房子住一家六口，前面還要養豬，雖然豬屎味瀰漫，但家裡很溫暖。

父親一早出門拿豬、殺豬，奔波照顧母親、小孩，直到有賺錢後租店面，再去買一間房子，真的自己買的第一間房子，讀國中、高中成長都在朴子，父親告訴他，鄉下孩子做人要實在、講信用，認真打拚就有飯吃，只要認真一直做事情就好。

侯友宜說，父母交代他們在故鄉很好，要他放心，一定把身體顧好，因為家境不好、兄弟姐妹也多，他才會去讀警官學校，小時候沒什麼夢想，父母賺錢養他長大就很知足，現在離開故鄉43年，從基層警察做到警政署長，他用生命相挺同事，也用生命顧台灣人民。

侯友宜說，43年來有空就會就會回來看望父母，父母在2年前接續過世，但因兩人個性平淡，交代不要辦喪禮勞煩左鄰右舍，所以只有幾個親友相送，沒有通知大家，這是父母交代、兄弟姐妹共同決定，父母離開時很安詳，雖然很傷心，但也很欣慰他們沒經過痛苦。

侯友宜說，兒時母親就在高明寺念佛經，30多年前就皈依佛門，一生向佛，高明寺就是她人生最後的終點站，過世後放在高明寺，歸入佛門，一切事情慈悲為懷，母親也交代他做公務人員要好好照顧人民、國家，這代辛苦不能讓下一代繼續辛苦。

侯友宜也說，小時候讀書時和同學感情好，黃文峯是他國小同學，「他比較調皮，我比較乖」，時常互動好玩，人生感情永遠不變，雖然他已經當到警政署長，但因不希望台灣因選舉而分化仇恨，他還是要站出來參選，希望台灣團結不分顏色、黨派，才有團結的中華民國，讓國家變得更好。

國民黨總統候選人侯友宜22日到高明寺弔念父母，分享兒時家貧一家六口擠5坪房，但父...
國民黨總統候選人侯友宜22日到高明寺弔念父母，分享兒時家貧一家六口擠5坪房，但父母以身作則教他要努力認真。（記者黃于凡／攝影）

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