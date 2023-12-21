美麗島民調／賴蕭配37.3%、侯康配33.4% 差3.9個百分點

民進黨總統候選人賴清德(左)、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右)。（本報資料照片）

美麗島電子報22日公布最新民調 ，賴蕭配 支持度為37.3%，侯康配以33.4%居次，雙方差距3.9個百分點，持續緊追，柯盈配 支持度較上回持平，維持17.7%，維持墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，柯盈配維持第三名。

與昨天公布的第94波民調相比，賴蕭配、侯康配雖差距幾乎一樣，但皆呈現走升趨勢。柯盈配則持平，並以超過一個月支持度未超過2成。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月19到21日，為追蹤民調第95波。