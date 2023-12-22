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總統大選倒數 賴清德環島拼字 柯文哲回娘家拜票

台灣新聞組╱綜合22日電
民進黨總統候選人賴清德（右二）21日展開環島拼字造勢。(記者余承翰／攝影)
民進黨總統候選人賴清德（右二）21日展開環島拼字造勢。(記者余承翰／攝影)

民進黨總統候選人賴清德昨起展開「唱土地的歌，拼咱的希望」4天3夜環島拼字活動，準備在18縣市拼出「選對的人，走對的路，美德WIN台灣，台灣WIN得美」。第一站從宜蘭出發，隨後到花蓮、台東及屏東，陸續拼出「選對的人」，每場造勢都湧入數千人參與。

寒流來襲，昨天礁溪活動全程飄雨，支持者穿雨衣參與，歌仔戲國寶唐美雲也到場參與拼字。賴清德針對宜蘭端出建設藍圖，還開出包括高鐵延伸宜蘭、蘇花公路安全提升計畫、國道二號銜接蘇花公路改善計畫及台62線西濱快速道路延伸到頭城等4帖交通藥方。

隨後賴抵達花蓮，除表示花東鐵路雙軌電氣化、花東縱谷安全與景觀大道都在施工中，還要加速推動蘇花安。賴在台東說，將加速推動花東鐵路雙軌化，再增三成運量，並持續推動蘭嶼機場跑道整建及富岡港交通船碼頭改善工程；屏東有五大建設願景，其中高鐵跨越高屏溪延伸到潮州，屏北和屏南快速道路，開闢後屏東台東有完整快速道路。

曾任台北市長的民眾黨總統候選人柯文哲昨天也「回娘家」，前往南門市場拜票。柯現身吸引不少民眾圍觀拍照，展現高人氣。

對於前天首場總統候選人電視政見會，柯文哲競選辦公室昨質疑，柯的畫面一度消失44秒。柯競辦質疑，柯文哲畫會被消失已經不是第一次，先前公視轉播「2024總統候選人教育政策座談會」就沒柯的畫面。

民視網路部經理陳光中則到民眾黨記者會現場澄清，民視沒有、也沒必要惡意剪掉44秒，送出去的訊號對象分為中選會、其他媒體及民視內部，主要是YouTube直播出去時出問題，並非民視惡意剪輯。

媒體詢問，遭質疑刪減候選人發言片段的不是民視電視台，而是民視及三立的YouTube頻道。中選會副主委陳朝建表示，對於其他轉播業者是否有報導不公情事，確實有收到相關檢舉案件，但要以密件形式處理，會依法受理展開行政調查，經過相關程序調查及處理。

民眾黨總統候選人柯文哲（右）21日「回娘家」到北市南門市場拜票。 (記者杜建重...
民眾黨總統候選人柯文哲（右）21日「回娘家」到北市南門市場拜票。 (記者杜建重／攝影)

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