新聞評論／違法明確 柯文哲沒比賴清德高尚到哪裡
首場總統電視政見發表會20日晚交鋒，候選人的違建及農地違法使用成了談資。賴清德宣布要把萬里違建交付公益信託，更點名侯友宜及柯文哲願不願意把大群館及停車場農地也一起交付公益信託。實際上，賴並沒有解決自家違建、沒繳稅及特權的爭議，卻扯出更複雜的違建信託難題，揪團作公益信託更凸顯柯文哲違法及逃稅的事實，在這番粗糙的操作中，柯文哲成了最大的受災戶。
賴清德的萬里違建成了他角逐大位的阿基里斯腱，為了止血，他21日晚宣布把萬里老家捐出公益信託，作為礦工生活紀念館；賴清德此舉看似大手筆 ，但究其內容，口語上說是「捐」，但卻不真的捐，房子的所有權仍屬賴家，要信託多久？賴清德也沒有交代。
違建信託在實務上少見，是否有信託業者、律師，銀行、基金會或社福團體願意接手，主管機關會不會同意，恐怕都是問題；如果賴清德要等到日後違建合法化再來交付信託，必將日久路長，早已拖過選舉，要說這是選舉操作，並不為過。
賴清德使出公益信託，能不能為穩住選情，仍有待觀察，但最大爭議是他想揪團一起信託的舉動，自己想擺脫泥淖，還要拉侯友宜及柯文哲一起來，硬要把三人綁在一起，有如拿蘋果來比橘子。
要分清楚的是，賴清德的萬里老家是違建，而且沒有繳過房屋稅；柯文哲的農地是違法停車場，長年收租從未繳稅；侯友宜的大群館是合法建築而且有開發票繳稅。三人情況大不相同，怎能混為一談？賴清德想混水摸魚，只是伎倆不高明。
不過，賴清德這番操作倒是結實地打了柯文哲一記悶棍，柯文哲20日沒想清楚就說賴清德被抓包後，現在才說要公益信託，太慢了。柯還強調，他名下的農地就恢復農地使用就好，他一定會把水泥塊挖起來。他21日又說停車場是最近兩年多才有，該補所得稅要補，該捐出來的沒問題。
但農地停車場真的像柯文哲所說的這般雲淡風輕嗎？賴清德說萬里違建要信託固然是太慢了，但是柯的農地停車場即使這兩天就把水泥撬掉，也同樣是為時已晚，因為柯家違反區域計畫法土地管制使用規定，市政府依法可處台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。
再者，柯文哲違法事實明確，如果不撬掉水泥，農地恢復原狀，市府就可以移送法辦，法院得處六個月以下有期徒刑或拘役。說穿了，柯文哲撬掉水泥只是自保而已，沒比賴清德高尚到哪裡去。
柯文哲違反區域計畫法，還大言不慚凡走過必留下痕跡，說這是很早以前的事情，當時爸爸最大願望是希望他回新竹醫院當院長，很多事情都提前準備，但他一直沒有回去當醫生。令人不敢苟同的是，回新竹當院長和買農地收租停車又有什麼關係？柯家是要準備什麼？
再說，柯文哲稱停車場是最近兩年多才有，該補所得稅要補，該捐出來的沒問題。但這塊農地違法停車持續多少年，不是柯文哲說了算，停車收租是一筆不小所得，依法就是要補稅，甚至罰鍰，金額大者還有刑責，什麼叫「該捐出來的沒問題」，柯要不要再說明一下，到底要捐什麼？捐給誰？柯文哲和賴清德都喜歡說「捐」，卻都只是選舉話術而已。
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