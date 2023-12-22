新聞評論／違法明確 柯文哲沒比賴清德高尚到哪裡

首場總統電視政見發表會21日登場，民進黨總統候選人賴清德(圖)表示萬里違建要交付公益信託，更點名侯友宜、柯文哲願不願意把大群館及停車場農地也一起交付公益信託。(翻攝自民視直播)

首場總統電視政見發表會20日晚交鋒，候選人的違建及農地違法使用成了談資。賴清德 宣布要把萬里違建交付公益信託，更點名侯友宜 及柯文哲 願不願意把大群館及停車場農地也一起交付公益信託。實際上，賴並沒有解決自家違建、沒繳稅及特權的爭議，卻扯出更複雜的違建信託難題，揪團作公益信託更凸顯柯文哲違法及逃稅的事實，在這番粗糙的操作中，柯文哲成了最大的受災戶。

賴清德的萬里違建成了他角逐大位的阿基里斯腱，為了止血，他21日晚宣布把萬里老家捐出公益信託，作為礦工生活紀念館；賴清德此舉看似大手筆 ，但究其內容，口語上說是「捐」，但卻不真的捐，房子的所有權仍屬賴家，要信託多久？賴清德也沒有交代。

違建信託在實務上少見，是否有信託業者、律師，銀行、基金會或社福團體願意接手，主管機關會不會同意，恐怕都是問題；如果賴清德要等到日後違建合法化再來交付信託，必將日久路長，早已拖過選舉，要說這是選舉操作，並不為過。

賴清德使出公益信託，能不能為穩住選情，仍有待觀察，但最大爭議是他想揪團一起信託的舉動，自己想擺脫泥淖，還要拉侯友宜及柯文哲一起來，硬要把三人綁在一起，有如拿蘋果來比橘子。

要分清楚的是，賴清德的萬里老家是違建，而且沒有繳過房屋稅；柯文哲的農地是違法停車場，長年收租從未繳稅；侯友宜的大群館是合法建築而且有開發票繳稅。三人情況大不相同，怎能混為一談？賴清德想混水摸魚，只是伎倆不高明。

不過，賴清德這番操作倒是結實地打了柯文哲一記悶棍，柯文哲20日沒想清楚就說賴清德被抓包後，現在才說要公益信託，太慢了。柯還強調，他名下的農地就恢復農地使用就好，他一定會把水泥塊挖起來。他21日又說停車場是最近兩年多才有，該補所得稅要補，該捐出來的沒問題。

但農地停車場真的像柯文哲所說的這般雲淡風輕嗎？賴清德說萬里違建要信託固然是太慢了，但是柯的農地停車場即使這兩天就把水泥撬掉，也同樣是為時已晚，因為柯家違反區域計畫法土地管制使用規定，市政府依法可處台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

再者，柯文哲違法事實明確，如果不撬掉水泥，農地恢復原狀，市府就可以移送法辦，法院得處六個月以下有期徒刑或拘役。說穿了，柯文哲撬掉水泥只是自保而已，沒比賴清德高尚到哪裡去。

柯文哲違反區域計畫法，還大言不慚凡走過必留下痕跡，說這是很早以前的事情，當時爸爸最大願望是希望他回新竹醫院當院長，很多事情都提前準備，但他一直沒有回去當醫生。令人不敢苟同的是，回新竹當院長和買農地收租停車又有什麼關係？柯家是要準備什麼？

再說，柯文哲稱停車場是最近兩年多才有，該補所得稅要補，該捐出來的沒問題。但這塊農地違法停車持續多少年，不是柯文哲說了算，停車收租是一筆不小所得，依法就是要補稅，甚至罰鍰，金額大者還有刑責，什麼叫「該捐出來的沒問題」，柯要不要再說明一下，到底要捐什麼？捐給誰？柯文哲和賴清德都喜歡說「捐」，卻都只是選舉話術而已。