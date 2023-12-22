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趙少康秀辭職書：賴清德捐老家 立刻辭中廣董事長

台灣新聞組╱台北22日電
-國民黨副總統候選人趙少康(中)21日拿出「空白辭職書」，表示賴清德捐老家，他就立即辭中廣董事長。(記者胡經周／攝影)
-國民黨副總統候選人趙少康(中)21日拿出「空白辭職書」，表示賴清德捐老家，他就立即辭中廣董事長。(記者胡經周／攝影)

民進黨總統候選人賴清德試圖透過公益信託解決老家違建爭議，國民黨總統候選人侯友宜質疑賴清德此舉是要政府拿著納稅錢，維護既存的違章建築？國民黨副總統候選人趙少康表示，賴清德是緩兵之計，「要捐今天就捐」；他也秀出辭職書表示，只要賴清德把老家捐作公益，他立刻在辭職書簽名、辭去中廣董事長。

萬里在地礦工李春十多年前被迫搬遷，被問到如何看待賴清德護衛老家，他說「沒有意見」，但對自己失去房子耿耿於懷。崁腳里長郭清標說，早年有能力的人搬出去，留下的都是「艱苦人」，被迫搬走很可憐。

新北市藍營人士表示，賴清德將自己定位為「礦工之子」，刻意凸顯這身分背景迴避違建爭議，意圖彰顯弱勢爭取同情，是一種「情緒勒索」。

國民黨副主席連勝文說，有句古話叫「只許州官放火，不許百姓點燈」，現在很好的案例是「只准大官賴皮，不准百姓過活」，透過教育教導廉恥道德觀念，這是很好的範例。

國民黨北市立委候選人游淑慧表示，「信託不是捐」，那不是賴清德名下的房子，法律上無權處置兒子的房子，未來若兒子不願意信託，一句「房子他的，我尊重孩子」，法律一點皮條都沒有；且依公職人員財產申報法第7條規定，正副總統財產依法本就要強制信託。

此外，民眾黨總統候選人柯文哲持分的新竹市農地違規出租作停車場，成了民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」後，另一個打卡熱點；柯文哲19日說「明天就會刨除」柏油，但兩天來仍不見機具進場拆除，引起藍綠批評。民眾黨昨表示，今上午9時會進場開挖。

這塊違規使用農地遭網友酸是新竹「柯柯房」，昨早陸續有民眾好奇來看。一名男子獨自騎車到農地，放置事先準備好的模型車拍照，「惡搞」嘲諷農地租給遊覽車停放。

民眾黨新竹黨部主委李國璋昨天指出，連日來與廠商會勘，確認要拆除瀝青的面積與範圍等，今天早上9時將進場開挖。

新竹市政府指出，將發文限期30日內改正，若屆期未改善則依區域計畫法規定開罰，可罰台幣6萬元到30萬元。

賴清德 國民黨 柯文哲

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