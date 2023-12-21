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台里長赴中旅遊遭檢約談 藍批：司法介選

記者張議晨／高雄22日電
高雄地檢署外觀。（記者張議晨／攝影）
高雄地檢署外觀。（記者張議晨／攝影）

中國涉台單位今年多次招待台灣各地里長、里民赴中旅遊，台北市有41位里長在今年6月至12月間赴中國旅遊，遭台北地檢署以疑涉「反滲透法」搜索並約談到案。高雄地檢署近來也發動4波搜索，合計約談49人到案，列被告的20人中，有18人為現任里長，各政黨都有，檢方認定他們接受中國資助，替特定候選人助選，檢方訊後依反滲透法命相關里長以3萬(台幣，下同，約961美元)至30萬元交保，部分被告請回。

國民黨團副書記長李德維表示，民進黨政府不辦詐騙，大辦去中國旅遊交流的里長，還查扣手機，這是赤裸裸血淋淋的司法介入選舉。

雄檢指出，各參訪團均受中國國台辦指導，由轄下各省市台辦提供旅遊全程免費食宿、交通費等不正利益，宴席上，台辦人員出席提出兩岸一家親、下架某政黨等口號，宣揚支持特定政黨候選人，影響團員投票意向。

檢方9月起陸續接獲情資，指中國國台辦透過參訪交流名義，招待里長或特定人士赴中旅遊。王姓社區理事長被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長北京參訪，由北京豐台區台辦主任設宴招待，6天行程只需繳交機票費，其餘由中國支應，王男訊後10萬元交保。

檢方另發動3波偵查行動，前往苓雅、三民搜索旅行社，遭搜索的旅行社以「高雄里長民眾北京東城參訪團」、「基層交流參訪活動」等名義，招攬里長、里民前往北京、廈門，團員僅支付機票費用，若是里長，費用由中國台辦埋單，就算親友同行，也僅需付6000元。

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