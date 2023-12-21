賴清德台南屋也有維安 謝龍介：到底有幾個住所？

賴清德萬里老家20日上午崗哨沒有看到便衣憲兵，居民說，一早就沒有看到人。（記者游明煌／攝影）

民進黨 總統候選人賴清德 新北萬里老家違建爭議延燒，傳憲兵24小時在該處站崗。國民黨 不分區立委候選人謝龍介昨質疑，賴清德台南安平新屋也有維安、萬里也有維安，到底有幾個住所？難道以後買五間、八間房子，是不是都要有維安？

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，正、副總統維安皆依照「特種勤務條例」規定辦理，謝龍介連法條都不知道，要如何擔任國會議員？

針對老家違建爭議，賴清德昨在民進黨中常會表示，他們家偏遠礦區的小房屋，和國民黨總統候選人侯友宜陽明山整棟的學生宿舍，根本沒辦法比較；和民眾黨總統候選人柯文哲家族農地當停車場的價值，也沒辦法比較。

賴清德指出，礦權廢止之後，政府未妥善處理，礦區民眾無法可循，幾十年工寮年久失修，自然需要修建，礦區的房子應該是合法既存的建築，和違法加蓋的違建，概念不同，也是一個程序上可以申請補正程序合法的房子。

他強調，從萬里礦區的房子來看，和藍營竊占國有地截然不同；是誰在違規使用，誰在竊占國家便宜，相信社會應該很清楚。

除了萬里老家外，根據監察院廉政專刊，賴清德2021年購入2442萬元台幣（約78萬美元）土地、購入838萬元台幣房屋，區段坐落在安平區金城段。謝龍介說，賴清德本來住在台南市電信局對面，是否賣掉不知道，但後來新買的安平區高級住宅，每天都有維安。

「他到底有幾個住所？」謝龍介說，總統、副總統和正副總統候選人有維安，畢竟安全不能疏忽、要做到百分之百，但國家對元首維安應該要訂定嚴謹標準，否則房子要買五間、八間，以後愈買愈多，是不是維安也要愈排愈多？

郭雅慧說，依據法律規定，「住」是指住所，「居所」則是不定期回去的地方，都是在維安的範圍內；賴清德過去住在台南，北上就是住在萬里家中，直到後來擔任行政院長及副總統有官舍，才偶爾回到萬里；只要是居所都依法需要維安，這是法律規定，並沒有任何特權。

而昨天雖然雨勢不斷，仍有不少民眾前往賴清德萬里老家違建拍照、打卡，但歷經特勤維安站崗爭議，昨上午崗哨沒有看到便衣憲兵身影，居民說，一早就沒有看到人。而賴台南市新家的鄰居也表示，巷口處都有人站崗，但昨天未見，可能是撤崗了。