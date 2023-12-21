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賴清德當年逼拆家園 南鐵自救會長怒：自己老家惜命命

記者周佑政、陳熙文、程遠述／台北21日電
南鐵東移拆遷案自救會會長陳致曉（右）感嘆，賴清德強拆南鐵居民家園時，不把居民當人看，造成許多家庭破碎，如今賴清德對老家違建「死不認錯」，用情緒綁架選民。（本報資料照片）
南鐵東移拆遷案自救會會長陳致曉（右）感嘆，賴清德強拆南鐵居民家園時，不把居民當人看，造成許多家庭破碎，如今賴清德對老家違建「死不認錯」，用情緒綁架選民。（本報資料照片）

南鐵東移拆遷案自救會會長陳致曉昨表示，賴清德強拆南鐵居民家園時，不把居民當人看，造成許多家庭破碎，如今賴清德凌駕在法律之上，對違建「死不認錯」，用情緒綁架選民，有權大官對上無助小民的戲碼，形成強烈的諷刺。

陳致曉說，當初拆遷人員半夜強拆他家，即使他90多歲的雙親苦苦哀求，對方仍不手軟，「賴清德根本不把我們當人看」；警察包圍起來就開始拆，「他也不跟你談，拆到讓你害怕，才跟你說限時兩小時離開，否則就繼續拆，分明是逼人去死」。

陳致曉也舉例，當初有一戶南鐵居民，清朝康熙時代就是製糖業者，家中有些古建築、文物，是居民對家族的寶貴記憶。居民最後僅卑微地懇求，能否在拆遷後留下一磚一瓦當作懷念，但沒想到市府一口回絕，表示拆除後什麼東西都沒留下，讓居民留下無限感傷與恨意。

陳致曉並指出，賴清德對自己家「惜命命（台語，意指非常珍惜）」，但當初強拆南鐵居民家園，根本就是要居民的命，形成強烈的諷刺。

陳致曉昨天也在中天「大新聞大爆卦」表示，國土管理署發聲明要把賴清德老家合法化，而國土署長吳欣修就是南鐵東移案時迫遷老百姓的台南市都發局局長，就是賴清德的「細漢（台語，意指小弟）」。

賴清德

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