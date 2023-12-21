綠反擊房地爭議 侯辦：可受檢驗 柯營：依法處理

民進黨指國民黨總統候選人侯友宜擁有上百間套房出租給學生，侯辦回應已經整棟出租。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家爭議延燒，民進黨反守為攻，昨天批評柯侯陣營的土地、房屋爭議。

民進黨發言人張志豪說，民眾黨總統候選人柯文哲 日前才發表農業政見宣示守護農地，根據調查航測圖及農地變化，發現買農地的同一年就已經做停車場了，原來柯文哲守護農地的標準是可接受農地上蓋水泥，根本是光速自我打臉；農牧用地非農用且違法收租15年，不僅涉逃漏稅，違法收取長達15年的租金 暴利，有無報稅，都應立刻公開透明對外公布。

綠營也鎖定國民黨總統候選人侯友宜 租屋問題。賴清德競總發言人戴瑋姍表示，侯友宜擁有「凱旋苑」超過100間套房出租給學生，房租漲價每間每月最低1萬6000元台幣（約510.8美元），租金年收入2000萬台幣，還鑽巧門，設一戶一門牌規避房屋稅，嘴喊居住正義，結果爽當包租公，請侯友宜先幫學生降租金。

針對侯友宜的「凱旋苑」租金問題，侯競辦發言人李利貞指出，侯友宜競選辦公室已經再三清楚說明，凱旋苑四年前已整棟出租，承租方對於該棟大樓的使用方式，屬於其權責，予以尊重。

國民黨立委李德維表示，民進黨是否可以舉出事證，假如侯友宜有房子出租，是哪邊違法，這樣才有說服力。若只是說侯友宜是包租公，對於所有出租房子的房東都是不公平的。

對於柯文哲名下持分的新竹市農牧用地，遭質疑農地非農用。柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天表示，已請相關單位到現場地鑑，該怎麼做就怎麼做，不會造成任何工安議題。民眾黨不分區立委候選人黃國昌則說，法律之前人人平等，柯文哲擁有持分土地出現違規使用，依法該怎麼辦就怎麼辦，相信柯文哲是一個劍及履及、說到做到的人，絕對不會「賴著不拆」。

這塊農地周邊昨下午已拉起封鎖線，公告將刨除柏油、整地，新竹市政府也認定違規屬實，限期30天內改善，否則將開罰。

「柯媽」何瑞英昨氣呼呼地說，柯文哲參選之後一直被罵，連自己住了30多年的家也有問題，對柯文哲更是苛刻，「沒處理就要給他死，把我們欺負到底」。何瑞英說，購買農地是好幾年前的事，是五位醫師一起合買，大家都是好人。她還強調是遊覽車業者來詢問是否可租用停車，並非地主們主動打廣告。