我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

綠反擊房地爭議 侯辦：可受檢驗 柯營：依法處理

記者蔡晉宇、李定宇、侯俐安、屈彥辰、林縉明、張裕珍／台北21日電
民進黨指國民黨總統候選人侯友宜擁有上百間套房出租給學生，侯辦回應已經整棟出租。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨指國民黨總統候選人侯友宜擁有上百間套房出租給學生，侯辦回應已經整棟出租。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家爭議延燒，民進黨反守為攻，昨天批評柯侯陣營的土地、房屋爭議。

民進黨發言人張志豪說，民眾黨總統候選人柯文哲日前才發表農業政見宣示守護農地，根據調查航測圖及農地變化，發現買農地的同一年就已經做停車場了，原來柯文哲守護農地的標準是可接受農地上蓋水泥，根本是光速自我打臉；農牧用地非農用且違法收租15年，不僅涉逃漏稅，違法收取長達15年的租金暴利，有無報稅，都應立刻公開透明對外公布。

綠營也鎖定國民黨總統候選人侯友宜租屋問題。賴清德競總發言人戴瑋姍表示，侯友宜擁有「凱旋苑」超過100間套房出租給學生，房租漲價每間每月最低1萬6000元台幣（約510.8美元），租金年收入2000萬台幣，還鑽巧門，設一戶一門牌規避房屋稅，嘴喊居住正義，結果爽當包租公，請侯友宜先幫學生降租金。

針對侯友宜的「凱旋苑」租金問題，侯競辦發言人李利貞指出，侯友宜競選辦公室已經再三清楚說明，凱旋苑四年前已整棟出租，承租方對於該棟大樓的使用方式，屬於其權責，予以尊重。

國民黨立委李德維表示，民進黨是否可以舉出事證，假如侯友宜有房子出租，是哪邊違法，這樣才有說服力。若只是說侯友宜是包租公，對於所有出租房子的房東都是不公平的。

對於柯文哲名下持分的新竹市農牧用地，遭質疑農地非農用。柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天表示，已請相關單位到現場地鑑，該怎麼做就怎麼做，不會造成任何工安議題。民眾黨不分區立委候選人黃國昌則說，法律之前人人平等，柯文哲擁有持分土地出現違規使用，依法該怎麼辦就怎麼辦，相信柯文哲是一個劍及履及、說到做到的人，絕對不會「賴著不拆」。

這塊農地周邊昨下午已拉起封鎖線，公告將刨除柏油、整地，新竹市政府也認定違規屬實，限期30天內改善，否則將開罰。

「柯媽」何瑞英昨氣呼呼地說，柯文哲參選之後一直被罵，連自己住了30多年的家也有問題，對柯文哲更是苛刻，「沒處理就要給他死，把我們欺負到底」。何瑞英說，購買農地是好幾年前的事，是五位醫師一起合買，大家都是好人。她還強調是遊覽車業者來詢問是否可租用停車，並非地主們主動打廣告。

柯文哲 侯友宜 租金

上一則

新聞眼／特權與硬拗 賴清德的淚水掩不住違法

下一則

前專員盜賣股票 理律遭捲款30億 求償9億餘敗訴

延伸閱讀

賴清德回應老家公益信託沒有委屈 柯文哲酸太慢了

賴清德回應老家公益信託沒有委屈 柯文哲酸太慢了
台總統大選首場政見發表會 侯賴柯兩岸政見交鋒

台總統大選首場政見發表會 侯賴柯兩岸政見交鋒
賴清德政見會拆解老家爭議 左右開攻反擊侯柯

賴清德政見會拆解老家爭議 左右開攻反擊侯柯
台總統政見會聚焦居住正義 賴侯柯端牛肉搶年輕票

台總統政見會聚焦居住正義 賴侯柯端牛肉搶年輕票

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元