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新聞眼／特權與硬拗 賴清德的淚水掩不住違法

記者 陳熙文、陳洛薇
民進黨總統候選人賴清德指出，礦區的房子應該是合法既存的建築，和違法加蓋的違建概念不同，也是程序上可以補正合法的房子。（記者黃義書／攝影）
民進黨總統候選人賴清德指出，礦區的房子應該是合法既存的建築，和違法加蓋的違建概念不同，也是程序上可以補正合法的房子。（記者黃義書／攝影）

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里的老家被爆出是違建，但賴清德始終不願主動拆除，賴著不拆被譏諷是「賴皮寮」，賴清德提及老家爭議數度哽咽，但他的淚水看在全國人民眼中，不是礦工之子的悲情，卻是特權與硬拗的不公不義。

賴清德20日首次針對萬里老家違建爭議做出回應，一次是在民進黨中常會，一次是在首場總統候選人政見會，他先說萬里礦區小屋是合法房子，與侯友宜的文大宿舍、柯文哲的農地停車場違建無法相比較；又稱要在礦區居住權獲得保障之後，把萬里礦區小屋交付公益信託。但兩次的說法，都更顯賴清德的傲慢與不知反省。

賴清德的萬里老宅已被新北市政府認定是違建，賴清德堅稱合法且一直有繳稅，卻拿不出一張房屋稅繳稅證明；他說隔壁賴家親戚的房子，結果親戚是他的兒子；他說這老宅只是礦區小屋，結果這個昔日工寮，如今長成了花園洋房，裡頭花木扶疏，還動用憲兵整理草坪，一旁還有國安特勤進駐站崗。

賴清德昔日在任台南市長時，為了南鐵東移強拆迫遷戶，他現在堅不拆違建，在電視上當著全國觀眾哽咽，當年南鐵東移的居民此刻又能去哪裡哭訴？面對拒拆戶甚至一度被貼上「貪婪」的標籤，只因為他們不願捨棄家園。如今，這支迴力鏢飛了幾年，打到了賴清德頭上，他卻大呼冤枉，不是賴皮是什麼？

違建爭議燒到總統大選選情，賴清德20日宣布願有前提交付公益信託，不過賴不知道是忘了還是裝不知，昔日總統府前秘書長蘇嘉全的農舍案，蘇2012年選副總統時被爆坐擁豪華農舍，被抨擊之後也捐出農舍，說要做公益，但幾年以後公所還給他，違法的建物無法捐贈，就算信託以後還是他的。

賴清德的萬里老宅被認定沒有使用執照，屬於2009年以前的既存違章建築。作為總統候選人，就算尚未排定拆除，賴清德也應以最高標準嚴以律己，該拆就拆，訴諸悲情掩蓋不了違法的事實，否則賴清德的誠信和選舉，終將栽在「賴皮寮」上。

賴清德 民進黨 侯友宜

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