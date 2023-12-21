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觀察站／侯攻勢凌厲 賴左右開弓 柯拘謹收歛

記者陳洛薇
民進黨總統候選人賴清德(左)、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右)。（本報資料照片）
民進黨總統候選人賴清德(左)、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右)。（本報資料照片）

總統大選首場電視政見發表會20日登場，三名候選人各有策略運用。國民黨侯友宜展現自信，批評執政貪腐、更拿出「賴清德高舉台獨萬歲海報」手板，攻勢凌厲；民進黨賴清德頻頻看稿，務求不出錯；民眾黨柯文哲則「柯教授」上身，想凸顯藍綠吵來吵去。

侯友宜一開場就轟民進黨八年執政新威權弊案不斷，綠色執政貪腐無能、向下沉淪，還兩問賴清德願否承諾放棄台獨主張？終結民進黨台獨黨綱？對賴步步進逼，毫不放鬆。

賴清德則左右開弓，批侯柯說要查貪腐是「請鬼拿藥單」，再轟兩人主政的雙北市政府都有公務員被起訴，甚至細數人數，有備而來；對兩岸問題則雙砲管對準柯侯，稱兩人都是邁向統一的假和平，他才是維持現狀的真和平。

藍綠激烈攻防、砲火四射，柯文哲卻一反常態，不見無厘頭金句，也顯得拘謹，全程多數談政見主張，從財政紀律、智慧住宅一路談到文官制度、聯合政府，儼然「柯教授」上身，少了平時即席發揮的機智表現。

其實，三人各有策略運用，侯先聲奪人、展現積極自信，攻勢不斷且對準主要對手賴清德，還不忘發揮國台語雙聲帶優勢，搭配手勢及手板，顛覆民眾對其「不善口才」刻板印象。柯文哲刻意收歛砲火，企圖塑造藍綠激烈交鋒外的溫和理性，他事後說「只談政見就是要凸顯藍綠吵來吵去」。

面對藍白對執政黨的嚴厲檢驗，賴清德腹背受敵，刻意放軟姿態、看稿作答，要選民回想若八年前沒選對的人、走對的路，現在會是什麼情景？但他也坦言，民進黨做得不夠好、不夠周全，會檢討改進。

賴清德不只一次強調民進黨「做得不夠好、不夠周全」，要選民給機會，但對照萬里違建老宅卻堅持不拆、從頭至尾沒一句道歉，堅不認錯的態度與去年九合一選舉爆發的林智堅論文抄襲案如出一轍，賴清德和民進黨的「反省」單薄無力，恐難讓不滿八年黑箱執政、弊案叢生的選民們再給民進黨機會。

賴清德 民進黨 柯文哲

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