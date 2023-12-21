政見會交鋒 侯柯批貪腐 賴嗆請鬼拿藥單

總統候選人柯文哲（左起）、賴清德、侯友宜出席首場電視政見發表會。（圖：中選會提供）

藍綠白三位總統候選人昨在首場總統政見會交鋒，國民黨侯友宜 批民進黨 執政新威權、弊案不斷，綠色執政貪腐無能，一黨專制獨裁惡霸，民進黨新潮流系「吃銅吃鐵吃國家」；民眾黨柯文哲則猛攻特別預算，轟民進黨執政八年「權力使人腐化」。民進黨賴清德 反批要侯柯來反貪腐是「請鬼拿藥單」。

侯友宜說，民進黨執政七年多，台南八八槍擊案、光電弊案…扯出許多綠能光電利益。前立委賴勁麟當雲豹能源集團董座，被爆出後馬上辭職是做賊心虛；民進黨口湖鄉長收賄台幣400萬、賴的子弟兵在台南任職時接受業者性招待也牽涉光電業，「光電真是賺翻了」。

賴清德反批國民黨過去的黑金貪腐紀錄族繁不及備載，侯友宜在副市長和市長任內，市府被起訴及被偵辦人數高達140人，治安滿意度也都是後段班，「這種包袱、這種成績，你怎麼反貪腐，怎麼拚治安？」他還批柯文哲，「你市長任內依貪汙罪起訴的市府員工108人，比郝龍斌時代的102人還要多，還自我吹捧比別人清廉」。

侯友宜強調，賴清德公布被貪汙起訴的那些人，「有九成是我辦的，我都辦自己人」，他打擊犯罪不手軟。

柯文哲猛攻蔡政府財政，質疑特別預算超過台幣2.4兆（約766.1億美元），難道借的錢不用還？防疫特別預算台幣8400億（約268.1億美元），為何疫苗還要別人送？他非常懷疑錢用去哪？

此外，侯友宜、柯文哲齊批民進黨執政什麼都缺，缺電、缺工、缺人才，侯質疑「綠能發電，綠營發財」，並主張核一、核二、核三延役並研究重啟核四；賴清德反批侯曾反對核一、核二延役，現在又要重啟核四，侯在政見會後強調，賴在政見會說了假消息，「我從來沒有反對過核能」。

為搶攻青年選票，三人也對年輕人喊話。侯友宜表示，賴清德在台南市長任內社宅興建零戶，「年輕人不欠民進黨，欠的是公平正義和真心」，他要給年輕人希望和機會；柯文哲批評藍綠候選人亂開支票、圖利建商，承諾會大力蓋社宅、補助租金，落實居住人權；民進黨賴清德則強調會多興建社宅。