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行政中立不演了?邀陳建仁視察 蔡其昌挨批另類買票

記者張睿廷／台北21日電
行政院長陳建仁行政中立不演了?(本報資料照片)
行政院長陳建仁行政中立不演了?(本報資料照片)

因應選舉，立法院提前停會，立委各回選區打選戰。不過，競選立委連任的立法院副院長蔡其昌，18日以副院長名義發出會議通知單，邀交通部、鐵道局等相關部會，將於今天針對「台鐵西部幹線—海線鐵路雙軌計畫進度說明」會勘，受邀者皆是民進黨民意代表。傳出行政院長陳建仁也受邀出席後，昨天臨時改由行政院主動發出視察的行程通知。藍營批評，是以視察之名，行輔選之實。

國民黨立委洪孟楷批，民進黨政府過去7年多利用龐大國家資源為特定政黨、政治人物「類輔選」，是種陋習，簡直是將國家當作自己家；民代為地方發聲天經地義，可議的是行政部門大小眼，藍營講話不被當一回事、綠營民代爭取建設是「要5毛給5塊」。

洪孟楷表示，陳建仁於選前特地下鄉視察，甚至可能釋出利多，令人質疑先前是否刻意拖住相關工程，留在選前討好民眾；抑或案子尚未成熟，卻趕在選前宣布，倉促上路？

國民黨立院團總召曾銘宗也痛罵，執政黨從行政院至各部會都在配合民進黨候選人買票，亂開支票、大撒幣，官員下鄉，經常連地方政府都不通知，也沒有通知藍營立委；假設民進黨政府再繼續這樣做，違法助選，不排除到監察院、地檢署告發。

台中市第一選區選情激烈，與蔡其昌同選區的競爭對手民眾黨立委候選人蔡壁如說，她先前就提出要爭取台鐵雙軌盡快核定，蔡其昌當時便對媒體表示「行政院已經快核定了」，現在，陳建仁特地下台中視察該案，是不是蔡其昌壓著陳建仁來畫押？台灣現在已被新潮流把持，新潮流根本是壓著行政院各部會來為特定派系候選人買票。

曾銘宗表示，國民黨民代難以爭取地方建設，民進黨卻公然用人民繳交的納稅錢來打選戰。試問，這種行為跟賄選、綁樁有何不同？「民進黨政府是以另一種形式在買票」。

綠營選情告急，頻找中央官員下鄉「輔選」，這些大官也甘願配合。行政院長陳建仁頻以視察為名，卻化身聖誕老公公，下鄉發送大禮，甚至連一般動土典禮都能當場改為造勢活動，力挺民進黨籍候選人，行政中立已被視若無物。

中央政府徵收人民納稅錢，興闢建設天經地義。然而，現今執政黨似乎將國家預算變相作為選舉經費，重大建設經常出現延遲性「卡關」，選前卻有官員「碰巧」宣布建設紅利。包括知名的淡江大橋、淡北道路，再至最近的後安大排整治，皆是如此。

選戰倒數20多天，各候選人無不各自努力衝刺；執政黨若只知拿著人民納稅錢到處發紅包，將選前大撒幣的陋習變成常態，不只在野黨，恐怕連一般百姓都看不下去。

民進黨 國民黨 台鐵

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