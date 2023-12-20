台灣總統選舉首場政見會 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會晚間7點在民視登場，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德依序到場。（記者胡經周／攝影）

台灣第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會20日晚間7點在民視登場，國民黨總統候選人侯友宜 、民眾黨總統候選人柯文哲 、民進黨總統候選人賴清德 依序到場，三人皆未接受媒體聯訪，簽到後向媒體揮手致意後走進會場。

20日晚政見會晚間7時開始，依主辦單位規定，候選人須於6點前報到、6點半抽籤、6點40分拍照彩排。政見會將分三輪進行，抽籤後順序將是侯友宜、賴清德、柯文哲。

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晚間中央選舉委員會主委李進勇在民視等候，侯友宜在5時33分抵達率先抵達現場，身穿黑色西裝外套、淺藍色領帶，胸前別上國旗徽章，現場由國民黨副秘書長張其強、新北市前副市長謝政達、侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、李利貞陪同入場。

柯文哲在晚間6時準時到場，身穿黑色西裝、斜條紋領帶，胸口佩戴「KP」徽章與中華民國國旗徽章，由柯文哲競選總幹事黄珊珊、台北市社會局前局長許立民等人陪同入場。