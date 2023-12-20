我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整修紐約皇后大道 聯邦撥3千萬 洗刷「死亡大道」汙名

紐約市警109分局新局長科爾曼：嚴打車輛盜竊

台灣總統選舉首場政見會 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

記者侯俐安、丘采薇、林縉明／台北即時報導
第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會晚間7點在民視登場，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德依序到場。（記者胡經周／攝影）
第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會晚間7點在民視登場，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德依序到場。（記者胡經周／攝影）

台灣第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會20日晚間7點在民視登場，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德依序到場，三人皆未接受媒體聯訪，簽到後向媒體揮手致意後走進會場。

20日晚政見會晚間7時開始，依主辦單位規定，候選人須於6點前報到、6點半抽籤、6點40分拍照彩排。政見會將分三輪進行，抽籤後順序將是侯友宜、賴清德、柯文哲。

影片來源：YouTube

晚間中央選舉委員會主委李進勇在民視等候，侯友宜在5時33分抵達率先抵達現場，身穿黑色西裝外套、淺藍色領帶，胸前別上國旗徽章，現場由國民黨副秘書長張其強、新北市前副市長謝政達、侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、李利貞陪同入場。

柯文哲在晚間6時準時到場，身穿黑色西裝、斜條紋領帶，胸口佩戴「KP」徽章與中華民國國旗徽章，由柯文哲競選總幹事黄珊珊、台北市社會局前局長許立民等人陪同入場。

民進黨總統候選人賴清德在晚間6時許到達民視，身穿深藍色西裝及紫色領帶，神情輕鬆。現場包括競選總幹事潘孟安、競選總部國政顧問團召集人鄭麗君都到場陪同。根據規畫，賴清德20日下午在中央黨部主持中常會，結束後利用時間整理資料，並在中選會規定的晚間6時到場，政見發表會中將發表治國願景並再度闡述「國家希望工程」。

第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會晚間7點在民視登場，國民黨總...
第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會晚間7點在民視登場，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德依序到場。（記者胡經周／攝影）
第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會晚間7點在民視登場，國民黨總...
第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會晚間7點在民視登場，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德依序到場。（記者胡經周／攝影）

賴清德 侯友宜 柯文哲

上一則

比特犬兇性大發朝褲檔咬去 男子下體頓成「橘子被剝皮」

延伸閱讀

「賴皮寮」憲兵維安 藍轟：把特勤當傭人

「賴皮寮」憲兵維安 藍轟：把特勤當傭人
遭爆名下農地違規使用變停車場 柯文哲：速刨水泥「不賴皮」

遭爆名下農地違規使用變停車場 柯文哲：速刨水泥「不賴皮」
老家違建爭議 賴清德雙標「業力爆發」

老家違建爭議 賴清德雙標「業力爆發」
賴清德競總：侯友宜對礦區居民殘忍 對黑道財團卻輕放

賴清德競總：侯友宜對礦區居民殘忍 對黑道財團卻輕放

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康

開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康