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藍營：綠黑箱執政 留太多疑團

記者鄭媁陳宛茜／台北20日電
社運、勞工團體將在自由廣場舉行秋鬥記者會，主題為「終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和平」。(記者曾學仁／攝影)
社運、勞工團體將在自由廣場舉行秋鬥記者會，主題為「終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和平」。(記者曾學仁／攝影)

2024大選進入決戰，各陣營從陸戰打到巷戰、空戰砲火猛烈，希望催出支持者的熱情。由社運、勞團組成的秋鬥行動在冷冽寒風中進行，他們訴求「罄竹難書：終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和平」，還將夜宿中正紀念堂五天舉辦論壇，24日下午將遊行到民進黨總統候選人賴清德總部前抗議，要揭開黑幕，為民意發聲。

「今年的秋鬥在寒冬中舉行，跟台灣目前的環境有許多相似之處」秋鬥召集人黃德北說，過去許多跟秋鬥並肩作戰的團體與個人、學者，現在都噤若寒蟬鴉雀無聲，無法對當前的困局表示不同的聲音，台灣會成為沉默社會，與貪腐的民進黨政府有最密切的關係。

民進黨完全執政七年多，這次大選將爭取再次執政，以及國會過半。不過，這七年多以來，蔡政府施政出現許多疑團，遭在野黨和民眾質疑黑箱，「沒有會議紀錄」和「機密封存30年」，似乎成了慣用招數，包括放寬機師「3加11」政策沒有會議紀錄、蔡英文總統的論文機密封存卅年爭議、新冠疫苗採購合約封存卅年爭議…。

國民黨2024競選總發言人凌濤質疑，民進黨執政後，留給社會大眾太多疑團，為何一家前身為「小吃店」、資本額僅200萬元的公司，能接下16億元、1700萬劑快篩試劑採購合約？民眾要購買快篩，還要大排長龍，無法超前部署？為何一間成立沒幾個月、資本額才50萬元的超思公司，負責人僅出資1000元，竟能接下農業部4.7億元的進口蛋標案？隨後進口大批雞蛋，又過期銷毀？

國民黨立委洪孟楷說，民進黨一黨獨大已成亂象，立法院該為人民把關，民進黨卻自甘淪為行政院橡皮圖章，立委索取資料往往「塗黑塗滿」，原始資料都要不到。國民黨立委鄭正鈐說，光電弊案叢生，從台南學甲爐碴、八八槍擊案、光電弊案九家天字號的公司都跟民進黨有牽連。

民進黨 國民黨 賴清德

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