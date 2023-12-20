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搶攻關鍵15席 國民黨拚國會最大黨

記者張睿廷、周佑政／台北20日電
國民黨「侯康配」帶動立委選情再向上攀升。（圖：侯友宜競選辦公室提供）
國民黨「侯康配」帶動立委選情再向上攀升。（圖：侯友宜競選辦公室提供）

2024總統大選藍綠激戰打成平手，國民黨侯康配」對民進黨「賴蕭配」形成威脅，帶動立委選情再向上攀升。藍營原保守估計立委約拿50席，現在氣勢上揚，有機會力拚54席，成為國會最大黨，分水嶺可能會是國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康在辯論會及投票前十天的關鍵表現。

綠選情告急，身兼黨主席的民進黨總統候選人賴清德連日催票，昨拜託泛綠陣營支持民進黨，「不管是區域立委或不分區立委，都非常重要」。國民黨主席朱立倫則說，會非常謹慎小心面對選戰，目前有十五個選區緊繃，需要發揮最大戰力，如果這15席能選得順利，甚至能達到單獨過半。民眾黨則公布內參民調強調政黨支持度已創下近期新高。

藍白合破局後，藍軍歸隊，總統選情逆勢上揚，立委席次持續努力，有望力拚57席達成國會過半；綠營方面則期待選戰最後關頭，「賴蕭」母雞帶小雞發揮更大效應，立委選情可望再提升，對於延續國會過半，仍有機會。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，泛藍選民回歸，國民黨士氣大振，「侯康配」不斷推出有利年輕人且讓民眾有感的政見，爭取中間選民支持，區域立委支持度也大增，黨內原保守預估可奪得約50席，現在有機會力拚國會最大黨，甚至衝57席過半，但要嚴防民進黨在選舉前出奧步或政策買票。

國民黨團首席副書記長李德維表示，民進黨過去八年執政沒有亮眼成績，現在只能固守基本盤，身兼新北市長的侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕擔任市長表現都很好，民眾對國民黨有期待，選戰最後十天相當關鍵，辯論會將成為分水嶺，侯康配如果表現好，有機會發生棄保效應，獲得支持政黨輪替的選民支持。

熟悉選情的民進黨人士說，部分選區現任立委交棒新人，部分選區泛綠分裂，估計約有至少十個選區選情陷入膠著；但隨著大選倒數，綠營選民表態率增加，部分原本支持民眾黨總統候選人柯文哲的選票將逐漸「回流」，民進黨政黨票可望提升。

國民黨 民進黨 侯康配

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