「賴皮寮」憲兵維安 藍轟：把特勤當傭人

國民黨台北市立委候選人游淑慧在臉書質疑「賴皮寮」兩個身上別有證件的人，是憲兵國安？還是賴家親友？（取材自游淑慧臉書）

民進黨總統候選人賴清德 萬里老家違建爭議延燒，國民黨 昨表示，賴清德不拆違建邁入第105天，是否要打破他當年不進台南市議會接受監督的紀錄？民眾黨總統候選人柯文哲 則喊話，勸賴清德忍痛拆除違建，並舉例立法院前院長蘇嘉全、高雄市前市長韓國瑜家族違建都處理了，只要賴清德不處理，「這條一定會被打死」。

前總統馬英九昨到台中輔選，直批賴清德不拆老家違建，但擔任台南市長時對拆鐵路沿線的房子卻毫不留情，「對人很嚴、對自己很寬，有這種性格的人不能當領袖」；要當總統的人怎麼可以雙標，非常過分。

國民黨總統候選人侯友宜昨到台南拜廟、車隊掃街拜票，針對賴清德老家違建，侯喊話要賴面對質疑不要躲起來不說話，要站出來把事實跟人民報告，讓人民了解。

國民黨2024競選發言人凌濤、台北市立委候選人游淑慧昨舉行記者會指出，賴清德「萬里絕版宅」已成為打卡勝地，民眾都看不下去了；新北市工務局清楚說明「違建是緩拆，不是不用拆」，但就是既存違建。凌濤說，要選總統的賴清德，到現在還不拆、還要硬拗。

游淑慧指出，賴清德的問題不在違建的行為，而是他死不認錯、傲慢的態度，還要操作悲情，哽咽訴求說被欺壓；網友發現Google街景圖中，有兩名疑似憲兵與國安人員居然手拿掃把及耙草等工具，協助賴清德老家周圍打掃清潔，民進黨說清潔工作都是由賴親友負責，但這兩名清潔人員胸口掛有疑似「證件」的胸章。她質疑：「黨國一家，全家都是賴家？」

至於賴清德老家有憲兵站崗，柯文哲表示，他不知是按照哪條法令，據他了解，副總統有保護，請國安局回答。

國民黨立委李德維表示，據說該棟房屋所有權屬於賴清德的大兒子，質疑副總統兒子的房子為何有憲兵站崗？難道是把憲兵跟國安特勤當成自家的傭人？

中國時報報導，賴清德萬里老家被諷是「賴皮寮」，已成熱門打卡景點，不少民眾到場後發現，賴家老宅並非僅2層樓建築，後方「別有洞天」，主建物後方還挨著2棟建築，猶如「貪食蛇」緊緊相連，一旁還有修剪整齊的草皮，地面上鋪設石階步道，說是一座小公園也不為過。

從外觀可以看出，夾在中間的建築裝有冷氣，應是作為宴客用的餐廳，而最後方的建築則為廚房及儲物間，3棟建築物的規模加上周遭環境，卻被稱是「工寮」，實在是令人瞠目結舌。

國安局：特勤僅維安未打掃

針對賴清德萬里老家涉違建爭議，國家安全局昨天表示，賴宅依規定派遣特勤執行安全維護，但所屬人員未曾被派遣從事清理工作。國安局表示，有關街景圖呈現特勤人員在賴老家清掃，是當日賴清德將返抵寓所，先遣人員針對周邊環境實施安全檢查後，協助該寓所一名著彩褲者工人移除清潔工具，特勤人員從未被派遣從事清理工作。