我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

「賴皮寮」憲兵維安 藍轟：把特勤當傭人

台灣新聞組／台北20日電
國民黨台北市立委候選人游淑慧在臉書質疑「賴皮寮」兩個身上別有證件的人，是憲兵國安？還是賴家親友？（取材自游淑慧臉書）
國民黨台北市立委候選人游淑慧在臉書質疑「賴皮寮」兩個身上別有證件的人，是憲兵國安？還是賴家親友？（取材自游淑慧臉書）

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，國民黨昨表示，賴清德不拆違建邁入第105天，是否要打破他當年不進台南市議會接受監督的紀錄？民眾黨總統候選人柯文哲則喊話，勸賴清德忍痛拆除違建，並舉例立法院前院長蘇嘉全、高雄市前市長韓國瑜家族違建都處理了，只要賴清德不處理，「這條一定會被打死」。

前總統馬英九昨到台中輔選，直批賴清德不拆老家違建，但擔任台南市長時對拆鐵路沿線的房子卻毫不留情，「對人很嚴、對自己很寬，有這種性格的人不能當領袖」；要當總統的人怎麼可以雙標，非常過分。

國民黨總統候選人侯友宜昨到台南拜廟、車隊掃街拜票，針對賴清德老家違建，侯喊話要賴面對質疑不要躲起來不說話，要站出來把事實跟人民報告，讓人民了解。

國民黨2024競選發言人凌濤、台北市立委候選人游淑慧昨舉行記者會指出，賴清德「萬里絕版宅」已成為打卡勝地，民眾都看不下去了；新北市工務局清楚說明「違建是緩拆，不是不用拆」，但就是既存違建。凌濤說，要選總統的賴清德，到現在還不拆、還要硬拗。

游淑慧指出，賴清德的問題不在違建的行為，而是他死不認錯、傲慢的態度，還要操作悲情，哽咽訴求說被欺壓；網友發現Google街景圖中，有兩名疑似憲兵與國安人員居然手拿掃把及耙草等工具，協助賴清德老家周圍打掃清潔，民進黨說清潔工作都是由賴親友負責，但這兩名清潔人員胸口掛有疑似「證件」的胸章。她質疑：「黨國一家，全家都是賴家？」

至於賴清德老家有憲兵站崗，柯文哲表示，他不知是按照哪條法令，據他了解，副總統有保護，請國安局回答。

國民黨立委李德維表示，據說該棟房屋所有權屬於賴清德的大兒子，質疑副總統兒子的房子為何有憲兵站崗？難道是把憲兵跟國安特勤當成自家的傭人？

中國時報報導，賴清德萬里老家被諷是「賴皮寮」，已成熱門打卡景點，不少民眾到場後發現，賴家老宅並非僅2層樓建築，後方「別有洞天」，主建物後方還挨著2棟建築，猶如「貪食蛇」緊緊相連，一旁還有修剪整齊的草皮，地面上鋪設石階步道，說是一座小公園也不為過。

從外觀可以看出，夾在中間的建築裝有冷氣，應是作為宴客用的餐廳，而最後方的建築則為廚房及儲物間，3棟建築物的規模加上周遭環境，卻被稱是「工寮」，實在是令人瞠目結舌。

國安局：特勤僅維安未打掃

針對賴清德萬里老家涉違建爭議，國家安全局昨天表示，賴宅依規定派遣特勤執行安全維護，但所屬人員未曾被派遣從事清理工作。國安局表示，有關街景圖呈現特勤人員在賴老家清掃，是當日賴清德將返抵寓所，先遣人員針對周邊環境實施安全檢查後，協助該寓所一名著彩褲者工人移除清潔工具，特勤人員從未被派遣從事清理工作。

賴清德 國民黨 柯文哲

上一則

賴辦駁違建特權 黨內憂爭議發酵

下一則

台灣囤房稅2.0三讀通過 新制影響445萬戶

延伸閱讀

賴清德競總：侯友宜對礦區居民殘忍 對黑道財團卻輕放

賴清德競總：侯友宜對礦區居民殘忍 對黑道財團卻輕放
賴老家違建議題 國土署：廢礦區居住權非傳統違建觀念

賴老家違建議題 國土署：廢礦區居住權非傳統違建觀念
賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點

賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點
白揭英系綠電弊案 嗆賴清德：敢不敢辦？

白揭英系綠電弊案 嗆賴清德：敢不敢辦？

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單