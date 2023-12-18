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賴清德不拆老家違建第105天 藍：要破不進台南議會紀錄

記者鄭媁／台北19日電
國民黨2024競選發言人凌濤、台北市立委候選人游淑慧今舉行「賴萬里絕版宅，既存違建低標準邁入第105天！南鐵拆遷民眾崩潰求饒，賴清德痛哭堅持不拆」記者會，並公布一支「萬里絕版宅」的宣傳影片。（圖：國民黨提供）
國民黨2024競選發言人凌濤、台北市立委候選人游淑慧今舉行「賴萬里絕版宅，既存違建低標準邁入第105天！南鐵拆遷民眾崩潰求饒，賴清德痛哭堅持不拆」記者會，並公布一支「萬里絕版宅」的宣傳影片。（圖：國民黨提供）

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，國民黨2024競選發言人凌濤、台北市立委候選人游淑慧今舉行記者會指出，賴清德「萬里絕版宅」已經成為打卡聖地，民眾都看不下去了。國民黨會持續倒數賴清德不拆違建要邁入第105天，是否要打破其當年不進台南議會接受監督的紀錄？

凌濤指出，新北市工務局清楚說明「違建是緩拆，不是不用拆」，並強調，賴清德的萬里違建宅屬第一類一般性案件，可以緩拆，不影響公共安全、交通或環境衛生，但它就是既存違建。經過民進黨檢視，大家都用最高標準來處理，包括汐止、中和等地，只要有疑慮，當天就拆；但要選總統的賴清德已邁入105天，到現在還不拆，還要硬拗。

游淑慧指出，既存違建的重點在於它還是違建，但政府拆除量能不足的情況下，希望既存違建的違建物所有權人自己拆；如今賴清德將自己家的既存違建變成「副總統紀念館」，甚至是他龍脈的象徵。違建是只要道歉改善就能解決的問題，賴清德的重點不在於違建的行為，而是他死不認錯、傲慢的態度，還要操作悲情，哽咽訴求說被欺壓。

游淑慧說，根據新北市府資料，賴清德老家是2003年完成改建，過程中沒有申請建照，也沒有申請使照，難道當時身為立法委員的賴清德不知道？

凌濤表示，賴清德過去在台南面對南鐵東移的居民是嚴聲斥責，對自己老家違建卻是哽咽求饒，人家的合法住宅被拆，所以痛哭，但賴清德是違建萬里宅不想拆而痛哭，這就是賴清德面對居住正義時差異的態度。

賴清德 國民黨 民進黨

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