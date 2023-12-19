白揭英系綠電弊案 嗆賴清德：敢不敢辦？

民眾黨不分區立委參選人黃國昌（圖）痛批民進黨。（記者胡經周／攝影）

民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨天表示，蔡英文總統日前到台南為黨籍立委輔選，提及在野黨不要看到綠色就抹黑綠電，然而，民進黨 除了新系把持綠能 集團，英系也把持三大綠能集團，其中「聯合再生」違反契約，經濟部卻沒有依法終止租約、收回土地。

黃國昌與民眾黨立委陳琬惠昨天舉行「綠電弊案又一樁！綠能國家隊如何成為套利詐騙隊？」記者會。黃國昌表示，自己先前曾經揭露，民進黨的新系把持綠能集團，然而英系也把持三大綠能集團，分別是開陽、力暘及聯合再生，而這次的主角正是聯合再生。

黃國昌指出，聯合再生在2021年打著「綠能國家隊」的招牌，做出多項承諾，取得「彰濱工業區崙尾東區土地出租設置太陽光電案」51地號87公頃的土地，但在簽約之後，聯合再生卻違反契約，同年12月逕行將全部持股授予「台灣和暄綠能」，套利2.63億元台幣。

黃國昌質疑，股權出售的金額高達4.26億元，沒有提請董事會討論，國發基金派任的董事顯然失職；到了2022年3月，聯合再生與國發基金代表密會，未料密會後就不了了之。同年4月，國民黨立委翁重鈞在立法院質詢，指該案疑涉弊，事後為何噤聲？其中是誰在穿梭？

陳琬惠說，聯合再生後來找上民進黨立法院黨團總召柯建銘，喬出以偽裝的方式，表面上聯合再生持股六成，實際上因為認購的是特別股，真實持股不到12.5%，明顯違反當初契約；面對如此臭不可聞的官商勾結，蔡總統、經濟部長王美花是否要出來跟社會講清楚？而蔡總統說不要看到綠色就抹黑綠電、該辦就辦，現在已經把證據清楚攤開，未來是否敢辦放水的王美花？

賴清德 競選總部發言人戴瑋姍回應表示，一直以來，賴清德態度非常明確，就是反黑金、反黑道、反貪腐，做錯就檢討改進，該辦就辦；奉勸藍白陣營，與其不斷跳針抹黑，不如先面對自己黨內實實在在存在的黑道、黑金人物，比較實在。

經濟部產業園區管理局則表示，經濟部秉持著三原則把關，承辦公務同仁也謹守法規，在野民代不應為了選舉利益、話題聲量，對公務員潑髒水。