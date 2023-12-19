新聞評論／選舉再險惡 也不該把人民當敵人

選舉進入倒數，因選情膠著，愈發顯得激烈其中最惹人反感的，是民進黨 開始大拋「抹紅牌」，把對岸宣布台陸貿易存在壁壘指為中共 「介選」，賴清德甚至把國民黨副主席夏立言 登陸訪問台商，惡意形容為「裡應外合」；此外，各地里長組團赴陸旅遊，動輒遭檢調以違反《反滲透法》、《選罷法》偵辦。為了勝選，不惜在國家內部製造敵人，這明智嗎？

表面上，民進黨視中共為誓不兩立的寇讎；事實上，它真正的政敵卻是在野黨，尤其是藍營。原因很簡單，不論是從軍事、經濟、政治或外交手段上看，民進黨都無法對中共造成實質威脅或打擊。在經濟上，它甚至必須大量依賴密切的兩岸貿易，來維持台灣產業的市場繁榮，並保持國家整體貿易的順差。

在這種奇怪的「明對抗、實倚賴」關係下，民進黨發展出一套詭異又陰險的反中戰略。對兩岸相關議題，民進黨基本上避免正面面對中共，不接觸、也不對話；即使台灣輸陸工業或農漁產品發生障礙，蔡政府也無意進行什麼交涉或協商，就直接擺爛。蔡政府算準，關心經濟民生與兩岸和平的國民黨一定會跳出來幫台商及農漁民發聲；屆時，民進黨只要抹紅藍營是「中共同路人」，便可轉移民怨，又對政敵落井下石。這種「一石二鳥」之計，民進黨多年來百用不厭；久而久之，被洗腦的民眾甚至未能察覺自己中了什麼政治毒素。

以夏立言這次登陸為例，是應大陸台商之邀，訪問重慶、成都、南昌、中山及廈門等南方城市，和各地台商交流並聽取他們的意見。在選舉將屆之際，這當然是有意義的工作。夏立言未明言的目的之一，應該還包括鼓勵台商踴躍回台投票；乃至和當地台辦會晤，促請他們增加航班，提供台商及家屬返鄉投票的便利。對這樣有實益的交流之旅，賴清德竟說，夏立言和中共「裡應外合」，一個人品格要有多低劣，才能如此隨口含血噴人？

賴清德抹紅夏立言，逞的不過是「舌劍殺人」之快。但檢調大舉偵辦里長團赴陸旅遊案，則是更進一步，把基層公職人員當成「對岸的幫凶」或「本國的叛徒」究辦，根本是在撕裂國民間的相互信任，在境內製造自己的敵人。試想，兩岸交流因疫情中斷三年多，好不容易恢復若干交流；而不論公私團體登陸旅遊，接受對方相關單位招待或聚餐，本就是人情之常。反之，若對岸團體來台，難道我方人員絕不能招待？這類低層交流，卻能上綱為「反滲透」罪名，檢調是沒案可辦了嗎？還是自甘扮演「東廠」？

必須提醒的是：選戰再激烈，也不能把選舉打成「內戰」，若在內部製造敵人，國家將一步步遭到撕裂，走向離心離德。而如果兩岸的情勢不幸被激化為戰爭，人們將如何齊心並肩作戰？以俄烏戰爭和以哈戰爭為例，烏克蘭在戰前就是因政治分歧處於分崩離析的狀態，去年一月總統澤倫斯基的支持度僅有三成；以色列總理內唐亞胡的支持度更糟，有七成六的民眾希望他下台。問題在，紛亂的政局也恰好是戰爭培養皿，因國家內部紛亂讓敵人有隙可乘，主事者也可藉戰爭轉移民怨。澤倫斯基雖在戰爭中成為英雄，但烏克蘭人民付出了慘烈代價；以哈爆發戰爭後，烏克蘭戰場變得無人聞問，迄今不知如何收拾。

民進黨一向善於製造矛盾與懸疑並從中取利，從非常光碟、走路工事件、兩顆子彈到共諜案，人們一再見識。但再怎麼愛操弄，把人民當成敵人與叛徒，都太超過了。