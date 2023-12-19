我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

趙少康台大演說 聲援黎智英批NCC整媒體

記者張睿廷／台北19日電
國民黨副總統候選人趙少康18日出席「台大校友時事論壇」，與台大學生對話，他一上台便聲援遭北京當局關押的黎智英。(記者黃義書／攝影)
國民黨副總統候選人趙少康18日出席「台大校友時事論壇」，與台大學生對話，他一上台便聲援遭北京當局關押的黎智英。(記者黃義書／攝影)

國民黨副總統候選人趙少康昨晚受邀至台大演講，鎖定大陸、香港議題。他一上台便表示要聲援遭北京當局關押1000天的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，黎因違反國安法可能被關到死，他還說大陸不善待香港，已使他不願意去香港也不願去大陸。

趙少康說，兩岸要互設辦事處、溝通，並舉認識的水果進口商為例，從中國邊界進水果想減稅，結果夫妻都被抓起來，但誰去了解、探望這些被關的人？現在有多少台灣人關在大陸監獄？「賺錢時說台商很好，發生問題誰管？」這就是不溝通的結果，「陸委會與海基會八年來幾乎沒做事」。他認為台灣一定要鬆綁開放，「放鬆管制小政府，社會正義大政府」。

針對最近備受討論的NCC，趙少康表示，NCC不是機關問題，是民進黨的問題，政府應該尊重媒體，不是操縱媒體，傳統媒體相當辛苦，不能不聽話就整你，像中廣音樂網、寶島網都被NCC沒收了，他只是沒去聲張而已，國民黨如果當選，不會這樣對待媒體。

趙少康還提到現在NCC、中選會、大法官都是民進黨的，這叫「民主的獨裁」，蔡英文總統可以745天不接受媒體提問，這叫什麼民主？希特勒也是選出來的啊，這就叫做民主的獨裁。

趙少康昨也到桃園替黨籍立委候選人萬美玲、牛煦庭助選，砲轟民進黨能源政策錯誤，很多水泥廠、化工廠都被要求降低用電量至7、8成，民進黨政府用調控手段掩蓋缺電事實，業界敢怒不敢言。

他說，台灣碳費、碳稅只做半吊子，不符國際需要，未來大廠外銷到歐美可能會面臨問題，但民進黨只會拖，蔡英文總統也說「反正2025年就下台了，關我什麼事情」，當了8年總統，到2024年屁股1拍就走人，這是負責任的政府嗎？難怪連深綠學者李遠哲都生氣。

針對國民黨與趙少康多次質疑潛艦國造問題，潛艦國造專案小組召集人黃曙光向「日經亞洲」稱國家安全不可當選舉籌碼，趙回應，沒將國家安全當選舉籌碼，但國安也絕不是貪汙腐化的遮羞布，質疑是不是只要拿出國家安全帽子就都是機密，什麼都不能查不能問，連國防部長也搞不清楚怎麼回事，這不符合民主國家體制。

趙少康批評民進黨老拿機密來遮掩，蔡英文總統論文是機密，教育部說要保存30年不能解密，購買疫苗和各國如何簽約也是機密，將來特偵組成立後，不只潛艦，包括高端、口罩、雞蛋等都會一一揭密。

趙少康 民進黨 香港

上一則

25%大學生憂鬱 較疫前增近1成 擔心功課、找不到工作

下一則

年關難過 台9576人放無薪假 製造業占9成

延伸閱讀

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了
歐盟：黎智英受審 削弱對香港法治信心

歐盟：黎智英受審 削弱對香港法治信心
趙少康聲援黎智英 籲北京善待香港

趙少康聲援黎智英 籲北京善待香港
黎智英涉國安法案開審 向旁聽席點頭揮手

黎智英涉國安法案開審 向旁聽席點頭揮手

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了