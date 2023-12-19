趙少康台大演說 聲援黎智英批NCC整媒體

國民黨副總統候選人趙少康18日出席「台大校友時事論壇」，與台大學生對話，他一上台便聲援遭北京當局關押的黎智英。(記者黃義書／攝影)

國民黨副總統候選人趙少康 昨晚受邀至台大演講，鎖定大陸、香港 議題。他一上台便表示要聲援遭北京當局關押1000天的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，黎因違反國安法可能被關到死，他還說大陸不善待香港，已使他不願意去香港也不願去大陸。

趙少康說，兩岸要互設辦事處、溝通，並舉認識的水果進口商為例，從中國邊界進水果想減稅，結果夫妻都被抓起來，但誰去了解、探望這些被關的人？現在有多少台灣人關在大陸監獄？「賺錢時說台商很好，發生問題誰管？」這就是不溝通的結果，「陸委會與海基會八年來幾乎沒做事」。他認為台灣一定要鬆綁開放，「放鬆管制小政府，社會正義大政府」。

針對最近備受討論的NCC，趙少康表示，NCC不是機關問題，是民進黨 的問題，政府應該尊重媒體，不是操縱媒體，傳統媒體相當辛苦，不能不聽話就整你，像中廣音樂網、寶島網都被NCC沒收了，他只是沒去聲張而已，國民黨如果當選，不會這樣對待媒體。

趙少康還提到現在NCC、中選會、大法官都是民進黨的，這叫「民主的獨裁」，蔡英文總統可以745天不接受媒體提問，這叫什麼民主？希特勒也是選出來的啊，這就叫做民主的獨裁。

趙少康昨也到桃園替黨籍立委候選人萬美玲、牛煦庭助選，砲轟民進黨能源政策錯誤，很多水泥廠、化工廠都被要求降低用電量至7、8成，民進黨政府用調控手段掩蓋缺電事實，業界敢怒不敢言。

他說，台灣碳費、碳稅只做半吊子，不符國際需要，未來大廠外銷到歐美可能會面臨問題，但民進黨只會拖，蔡英文總統也說「反正2025年就下台了，關我什麼事情」，當了8年總統，到2024年屁股1拍就走人，這是負責任的政府嗎？難怪連深綠學者李遠哲都生氣。

針對國民黨與趙少康多次質疑潛艦國造問題，潛艦國造專案小組召集人黃曙光向「日經亞洲」稱國家安全不可當選舉籌碼，趙回應，沒將國家安全當選舉籌碼，但國安也絕不是貪汙腐化的遮羞布，質疑是不是只要拿出國家安全帽子就都是機密，什麼都不能查不能問，連國防部長也搞不清楚怎麼回事，這不符合民主國家體制。

趙少康批評民進黨老拿機密來遮掩，蔡英文總統論文是機密，教育部說要保存30年不能解密，購買疫苗和各國如何簽約也是機密，將來特偵組成立後，不只潛艦，包括高端、口罩、雞蛋等都會一一揭密。