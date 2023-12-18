搶鋼鐵韓粉？柯文哲胸前悄現國旗徽章 造勢場旗海飄揚

民眾黨總統候選人柯文哲（中）17日在桃園的造勢大會旗海飄揚，支持者賣力揮舞國旗。（記者胡經周／攝影）

民眾黨總統候選人柯文哲 近日在台南、桃園的造勢大會，都號稱湧入萬人，支持者揮舞國旗，現場旗海飄揚。深藍社團紛紛急喊「韓粉不要上當」。挺韓五虎將之一的陳清茂日前公開表態力挺柯文哲，周六將在高雄為柯文哲辦造勢活動，號召韓粉拿國旗來相聚。

柯文哲近來衣服上的KP徽章上，多了國旗徽章。（圖：民眾黨桃園市黨部提供）

柯文哲有別於過去衣服上只有KP徽章，悄悄多了國旗徽章。民眾黨造勢三寶有國旗、民眾黨小旗子以及KP臉貼，近來大小造勢活動，台下民眾一手拿國旗、一手持民眾黨旗揮舞。

柯文哲昨在臉書寫下對桃園造勢大會的感動，「我看到草坪擠滿了自發前來的鄉親，搖著旗子和國旗，大喊阿北加油。在你們身上，我看到了我一直相信的一句話：『國家之力量在於國民全體』，你們是我繼續努力向前的動力，謝謝你們」。

民眾黨總統候選人柯文哲17日在桃園的造勢大會，支持者賣力揮舞國旗。（記者胡經周／攝影）

深藍社團成員發現，有民眾黨支持者到侯友宜 的造勢活動撿國旗；「侯友宜競選總統粉絲團」有網友表示，「柯文哲故意換上了國旗的胸針，來搶藍的票。他的戶外開講也多了國旗。最新美麗島民調侯康有下降，柯有上揚，個人覺得是這個原因」。

「民眾講堂-全民參與共榮平台」社團有網友說，他16日在宜蘭的國民黨 造勢場「草船借旗」，蒐集不少留在現場的國旗，「自己國家自己救，自己國旗自己撿，積沙成塔1223送到高雄」。

「侯友宜趙少康 中華隊鐵粉」社團網友表示，柯文哲的「徽章標籤學」，柯文哲的胸口佩戴的徽章從「KP」到「國旗」，再到「KP+國旗」，逐漸演化。「當他戴上國旗時，你就要小心了，因為這代表他正準備騙藍營的選票」。

有柯粉號召12月23日帶國旗到高雄岡山「見證歷史」，他表示，有藍支持者諷民眾黨就窮黨一個，連旗子都要回收再利用；柯粉都要自動自發去國民黨的造勢場撿別人丟在地上的國旗，「真心謝謝國民黨資源共享，大家一起環保愛地球」。

柯文哲前幕僚吳靜怡也在臉書表示，以前柯文哲不相信韓國瑜效應，而現在的柯文哲反而是在求一個韓國瑜的奇蹟。