搶攻青年票 賴進校園被控取巧 趙赴台大備受關注

民進黨總統候選人賴清德10月16日曾到陽明交大演講，與青年學生互動。(本報資料照片)

民進黨 總統候選人賴清德 10月16日到陽明交大演講，有學生爆料指，演講場地會議廳未開放辦政治活動，但主辦單位科法會與學生會以取巧方式違規借場地，場地管理單位是直到演講日逼近維安需求才知是賴清德要來，已無法反悔怕得罪政府，並質疑該演講違規舉辦，也是要替參選竹市立委的科法所教授林志潔博聲量。

本報系聯合報報導，主辦該場演講的為台灣科技法學會，協辦單位為陽明交大學生會交通分會，科法會前天表示承辦人員休假，無法回應；學生會昨表示場地是由主辦單位借用。林志潔受訪強調，賴清德副總統是以副總統的身分受邀演講，此為公務行程，並非競選行程。

該場引起場地質疑的演講，為10月16日下午3時在陽明交大電子資訊研究中心一樓國際會議廳舉辦，主題為「打造創新繁榮的台灣─賴清德的主張」，賴清德分享個人經歷與國政主張等，現場還安排與青年對談互動。

有陽明交大學生「T先生」爆料，指當時主辦單位涉嫌取巧違規借用場地，因為會議場地明文規定「國際會議廳僅供學術、藝文、慶典、集會、訓練、社團舉辦活動及展覽之用」，並未將政治性活動列入許可範圍，過去也未有政治性活動獲准舉辦。

該名爆料學生表示，據場地單位私下不滿透露，主辦的科法會和協辦的學生會當初申請場地租借時，只短短地寫到有演講要來辦，場地單位不疑有他就借出，但快到演講日接到大批維安要來訊息，才知道是賴清德要來政見宣傳，「想要反悔不借也怕得罪政府」，場地被半突襲式地被迫違規借出。

獲民進黨提名的新竹市立委候選人林志潔說，賴清德是以副總統身分出席演講活動，並非競選行程，演講內容聚焦經濟、科技議題，不論是副總統還是其他與會者，都遵循「不使用候選人頭銜」、「不呼喊選舉口號」、「不穿著競選標示」和「不發放競選文宣」四個原則，共同尊重校園的行政中立。

林志潔強調，自己當天有出席聆聽演講，但是以交大教授身分出席，加上她也是科法會成員之一，她當天並未上台也沒有致詞，並無所謂拉抬聲勢的狀況，毫無關係。

陽明交大校方回應，場地租借事宜由各館舍自行負責，校方後續會加強宣導，要求場地管理單位謹慎檢視申請租借文件，也要了解活動內容再決定是否同意租借。

據台北中國時報報導，侯、柯陣營17日對此痛批「綠能 你不能」，恐成公民教育負面素材。賴競總則澄清，賴是受邀參加，尊重校方規畫。

反觀藍營搶攻青年選票似仍受阻，據報導，國民黨副總統候選人趙少康走入校園與學生對談，在台中一中與政治大學獲得廣大迴響，但後續座談卻頻頻卡關，先是清大延期、東華大學取消，就連原定19日成大座談，昨也因學校問題臨時喊。趙今晚受台大EMBA校友會之邀赴台大會議中心座談，備受關注。

趙少康校園座談會新竹場，由清大國際關係學生自主學習小組主辦，主辦學生坦言，為何賴清德在陽明交大演講可以辦，但他們找場地就卡關，確實覺得「滿奇怪的」，也感受到因黨派不同而處處受限。他說，賴能進學校演講，趙卻不行，這有點弔詭，明明都是候選人，可能賴身兼副總統，因身分而能演講，但他仍認為整件事還是「沒有那麼好看」。

不只清大受阻，東華大學也因校方問題取消，19日的成功大學也在昨晚突然宣布喊卡，據了解，校方規定不給直播，也不開放媒體，要求學生會低調舉辦，讓趙辦決定忍痛取消。同時，淡江大學、暨南大學、高雄科大與文化大學皆欲接洽座談，最後皆因學校問題受阻。

報導指出，對於台灣科技法學會卻取巧違規借場地，只為替參選竹市立委的科法所教授林志潔博聲量。侯、柯陣營17日痛批「綠能你不能」，恐成公民教育負面素材。賴競總則澄清，賴是受邀參加，尊重校方規畫。