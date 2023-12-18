老家外疑有憲兵站哨 趙批賴假公濟私

國民黨副總統候選人趙少康（右）與高雄市前市長韓國瑜（左）18日出席國民黨立委候選人葉元之（中）板橋競選總部成立大會，呼籲支持者一同下架民進黨。(記者余承翰／攝影)

民進黨總統候選人賴清德 萬里老家違建爭議未平，老家外面疑有憲兵站哨，國民黨副總統候選人趙少康 昨說，如果賴清德仍然住在萬里，總統候選人需要有維安，但賴又不住那裡，是怕人家去破壞嗎？他也不希望有人去破壞，但派警察、憲兵去，「有一點假公濟私」。至昨天截稿前，賴辦未回應趙的批評。

趙少康說，他還是不能理解，賴老家就是工寮變違建，為何不拆？日前有個影片流出，原來現場花木扶疏，可能賴清德捨不得拆。他再次喊話：「清德兄，你把你的違建拆掉，我就辭掉中廣董事長。」「你拆掉非法的違建，我就辭掉合法可以不辭的中廣董事長。」

最近交通部推動違規記點制引發民怨，由於違規停車檢舉氾濫，且記滿12點就被吊扣駕照 ，兩個月不能開車，造成計程車司機大反彈。賴清德表示，這個做法已經產生了問題，第一個就是重複處罰，第二是工作權是憲法保障，行政院跟蔡英文總統都聽到了，他認為該檢討就要檢討。

賴清德接受年代新聞台「數字台灣」主持人謝金河專訪，被問到記點制引發民怨。他說，之前相當一段時間，在人行道上、斑馬線上發生了許多交通事故，無辜的老百姓因此喪失寶貴的性命，所以立法院不分朝野就是希望修改交通規則，來增進交通安全，立意良善，但是這個做法已經產生重複處罰及工作權問題。

賴表示，工作權是憲法保障，尤其是計程車司機，「你如果兩個月不讓他開車，那他怎麼辦？貨車司機他怎麼辦？他車子停在那裡怎麼辦？」

賴清德說，地方政府跟中央政府，各項配套措施尚未完備，所以值得檢討，行政院已經聽到了，總統也聽到了，他們已經做過調整，「我相信這個是還值得再檢討，社會可以再溝通、再討論；我是認為該檢討的地方，就要檢討。」