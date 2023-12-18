總統大選30日辯論 侯求穩 賴打形象牌 柯拚翻轉

總統大選電視辯論會，國民黨總統候選人侯友宜訴求穩紮穩打。(本報資料照片)

2024總統大選電視辯論會本月30日登場，藍綠白陣營都在備戰。國民黨總統候選人侯友宜 、民進黨 總統候選人賴清德 都有總統級幕僚助陣，侯友宜訴求穩紮穩打、賴清德將主打形象牌；民眾黨總統候選人柯文哲將辯論會視為主戰場，鎖定「棄藍綠、保台灣」主訴求，團隊盼柯展現口才優勢，翻轉落後逆境。

此次大選，正副總統辯論將於12月30日、明年元旦登場。至於3場總統候選人電視政見發表會將在12月20日、26日、28日舉行，副總統候選人政見發表會為12月22日，均全程直播。

侯友宜辯論小組最早起跑，10月底開始籌備，據悉，侯競辦找來曾協助前總統馬英九辯論的專家學者助陣，侯副手趙少康與「政壇素還真」謝龍介也提供意見。不過，由於侯友宜全台跑透透，行程滿檔、時間有限，只能在北部行程空檔回競辦開會，還未進入模擬演練。

據了解，國民黨身為在野黨，辯論過程以檢討執政黨為主，對柯文哲則採「彈性互動」。國民黨人士表示，辯論並非侯友宜強項，將全力以赴，但侯的政見架構完整後，已站穩腳步，木訥未必吃虧。

賴競總辯論小組在12月初成立，賴清德競總總幹事潘孟安任召集人，數名曾協助蔡英文總統過去三次總統大選辯論的核心幕僚也納入。民進黨前主席卓榮泰、民進黨文宣老手林錦昌都有協助準備。

潘孟安昨天表示，賴清德目前都是鐵人般的行程，還沒進入模擬辯論，幕僚都在準備問答資料。

民進黨人士表示，三位總統候選人排排站時，民眾很容易看出誰有料、誰沒料，能否讓選民覺得「像個總統」，形象非常重要，也會影響年輕族群與中間選民的投票意願；對於電視政見會，將精煉訴求，不用政治語言，並奉勸藍白陣營別把政見會當攻擊平台。

柯陣營11月底才開始籌備政見與辯論會，近期強化空戰，提出多項政見，並且將辯論會視為主戰場，期待柯透過辯論會展現口才的優勢，翻轉選情逆境；柯文哲也減少公開行程，積極與幕僚、智庫討論策略。

民眾黨人士表示，辯論會由競選總幹事黃珊珊與智庫負責，各領域的專家學者協助；除了提出未來施政願景，也將針對藍綠候選人提出質疑。至於副總統辯論，據了解，民眾黨副總統候選人吳欣盈近期已找幕僚練習，盼透過日常對話提升中文論述能力。