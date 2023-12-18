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民調網站預測 賴、侯當選機會「均等」 柯趨近0

記者侯俐安／台北18日電
民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉，民進黨「賴蕭配」勝率62%、國民黨「侯康配」勝率38％，藍綠當選機率皆為「機會相等」。民眾黨「柯盈配」小於1％，當選機會「機會渺茫」。（取材自民調網站「無情真實的未來預測」）
民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉，民進黨「賴蕭配」勝率62%、國民黨「侯康配」勝率38％，藍綠當選機率皆為「機會相等」。民眾黨「柯盈配」小於1％，當選機會「機會渺茫」。（取材自民調網站「無情真實的未來預測」）

民調網站「無情真實的未來預測」預測明年大選，如果明天投票民進黨賴蕭配勝率62%、國民黨侯康配勝率38％，藍綠兩組候選人當選機會皆為機會相等。民眾黨柯盈配小於1％，當選機會渺茫。

大選倒數27天，藍綠白三角督能否棄保成為關鍵。民調網站「無情真實的未來預測」根據11月7日至12月15日全國民調推估得票率，再以得票範圍換算勝選機率，以12月16日假設明日投票勝率。

結果顯示賴蕭配得票數可能範圍，521萬至594萬，得票率可能範圍在38％到43％；侯康配得票數可能範圍，477萬到551萬，得票率可能範圍為35％到40％，賴蕭與侯康得票率在誤差範圍內。柯盈配得票數可能範圍，263萬到336萬，得票率可能範圍在19％到25％。

「無情真實的未來預測」以可能得票率換算勝選機率，侯康配38％，賴蕭配62%。在100次選舉中，賴清德勝場趨近62次，侯友宜勝場趨近38次，柯文哲勝場趨近於零。

「無情真實的未來預測」將當選機會氛圍區分機會極高、機會很高、機會高、機會略高、機會均等、有機會、機會低、機會很低、機會渺茫，賴清德與侯友宜皆在機會均等範圍，柯文哲是機會渺茫。

「無情真實的未來預測」並以總統得票率推估立法委員總席次，國民黨可望拿下56席，民進黨可拿下47席，民眾黨8席，無黨籍可能有2席。

立法院總席次113席，73席區域立法委員採單一選區制選出，3席平地原住民立法委員、三席山地原住民立法委員採複數選區制選出，34席全國不分區採比例代表制選出。

區域立委部分，無情真實的未來預測國民黨42席，民進黨35席，無黨籍約2席。

11個選區呈現五五波態勢，多落在新北市、台中市、彰化縣及雲林縣。新北市第6選區民進黨立委張宏陸對國民黨林國春；新北市第7選區國民黨葉元之對民進黨立委羅致政；新北市第10選區國民黨林金結對民進黨立委吳琪銘。

桃園市激戰區是第2選區國民黨涂權吉對決民進黨立委黃世杰。台中市國民黨顏寬恒、廖偉翔、羅庭瑋，分別對戰民進黨林靜儀、張廖萬堅、江肇國，以及高雄市第3選區的李眉蓁對決李柏毅，戰況皆為五五波。

「無情真實的未來預測」指出，彰化縣第1選區、第2選區，民進黨陳秀寳、黃秀芳分別對戰國民黨阮厚爵、楊曜聰，選情呈現拉鋸。

政黨不分區立委席次方面，「無情真實的未來預測」指出，若明日投票，國民黨約可拿下14席，民進黨有12席，民眾黨8席。

民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉，民進黨「賴蕭...
民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉，民進黨「賴蕭配」勝率62%、國民黨「侯康配」勝率38％，藍綠當選機率皆為「機會相等」。民眾黨「柯盈配」小於1％，當選機會「機會渺茫」（取材自民調網站「無情真實的未來預測」）

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