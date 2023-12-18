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南台交鋒 侯：當選查貪腐 賴：黑金零容忍

台灣新聞組／台南18日電
侯友宜17日到高雄，回顧當刑警時期到大寮追拿槍擊要犯的往事。(記者蔡世偉／翻攝)
侯友宜17日到高雄，回顧當刑警時期到大寮追拿槍擊要犯的往事。(記者蔡世偉／翻攝)

總統選戰白熱化，藍白陣營連日強攻南台灣綠營大本營，民進黨總統候選人賴清德的本命區台南是頭號目標。賴清德昨天與副總統候選人蕭美琴回防台南固票，國民黨總統候選人侯友宜則到高屏地區衝刺，藍綠昨天再度為貪腐議題交鋒。

侯友宜說，自己是三個總統候選人當中最會辦案的，當選後一定會查辦「歹料的」，揭開貪汙腐敗弊案。賴清德反批，八八槍擊案開槍及策畫槍擊案的人都和國民黨有關係，國民黨是「做賊喊抓賊」。

藍綠白近日在南台灣激烈交鋒，起因藍、白均鎖定台南等綠營大票倉積極進攻。民眾黨總統候選人柯文哲前天在台南造勢，民眾反應熱烈，昨天繼續前往桃園造勢。

侯友宜日前到台南，重批台南爐碴案、光電、八八槍擊案，並允諾當選後會成立特偵組查辦。昨天侯友宜到高雄與第四選區立委候選人陳若翠同台造勢時表示，2004年就曾帶隊來到大寮追拿槍擊要犯，當時對方火力龐大情勢危急，還有同事因此受傷。他直言「子彈不長眼」，台灣絕對不能有戰爭，也提及最近一直被民進黨抹紅，但當年發生千島湖事件，他為了替死去的台灣同胞申冤，對著大陸公安拍桌討公道，「該爭的就是要爭」，但兩岸一定要和平。

昨天晚間，侯友宜到屏東參加聯合競選總部成立大會，直問：「這8年來大家過得好嗎？」他說，人民都在抱怨日子過不好，今年經濟是14年來最差，大家都擔心會不會發生戰爭；賴清德說義務役不會上戰場，但「別騙了」，台灣是海島，只要戰爭發生，大家都沒退路，他會盡最大力量避免戰爭發生。

賴清德昨天指出，藍白都來台南搶票，卻攻擊台南，雖然台南沒有做到百分之百好，但刻意扭曲對台南不公平，在野黨近來鋪天蓋地抹黑攻擊台南，更用去年發生的八八槍擊案借題發揮。他話鋒一轉，直批開槍及策畫槍擊案的人都和國民黨有關係，國民黨竟然用來抹黑、攻擊台南，這叫做「做賊喊抓賊」，國民黨欠台南人一個道歉。

賴清德說，清廉勤政愛鄉土是他從政的原則，他當過台南市長，侯友宜擔任新北市長，柯文哲當過台北市長，大家比較看看，三人之間哪一位執政下弊案最少？「我禁得起考驗，過去我們廉政清明，不貪不取，面對問題就解決」。

「我對黑金、貪腐零容忍。」賴清德說，民進黨標準比其他黨還要高，面對任何貪汙不法，民進黨就是選擇正派、硬派；未來他當選總統，也會用最高標準面對任何弊案，全力支持檢調單位查明，讓黑金、槍毒、詐騙無容身之地。

柯會選民哽咽 民眾黨總統候選人柯文哲（前）17日在桃園舉辦造勢大會，逾萬名支持者...
柯會選民哽咽 民眾黨總統候選人柯文哲（前）17日在桃園舉辦造勢大會，逾萬名支持者寒風中力挺，讓柯一度哽咽說「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」。(記者胡經周／攝影)
民進黨總統候選人賴清德（前）17日回到台南本命區，為爭取連任的立委陳亭妃站台，賴...
民進黨總統候選人賴清德（前）17日回到台南本命區，為爭取連任的立委陳亭妃站台，賴強調對黑金、貪腐零容忍。(記者劉學聖／攝影)

賴清德 國民黨 侯友宜

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