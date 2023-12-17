美麗島民調／侯康僅差賴蕭3.1個百分點 柯盈逆勢升

美麗島電子報16日公布最新民調，賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以32.1%居次，雙方差距3.1個百分點。（取材自美麗島電子報）

美麗島電子報16日公布最新民調 ，賴蕭配 支持度為35.2%，侯康配 32.1%居次，雙方差距3.1個百分點，較上回民調結果再縮小，柯盈配支持度為19.7%，持續呈現反彈趨勢，但仍墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在六個百分點內差距，柯盈配維持第三名。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續三日為一波、2024年期間以連續兩日為一波追蹤調查。該次調查時間12月13日到15日，為追蹤民調第91波。

ETtoday民調雲16日也公布最新民調結果，2024年總統選戰，賴蕭配支持度38.5%，侯康配支持度35.1%，柯盈配支持度19.6%，前兩名的賴蕭配與侯康配支持度差距3.4個百分點，較上次差距2.8個百分點微幅拉大。

相較同一民調機構上回調查（12月12日至13日），賴蕭配與侯康配兩組候選人的支持度變化皆不大，賴蕭配支持度由前次37.6%微幅提升0.9個百分點；侯康配支持度由前次34.8%微幅提升0.3個百分點，而柯盈配的支持度由前次21.3%下滑1.7個百分點。

看好度方面，有45.5%民眾看好賴蕭配當選2024總統與副總統，32.8%看好侯康配，15.2%看好柯盈配。在喜好評價方面，調查結果顯示，民眾對賴蕭配的喜好度為36.9%、討厭度為38.4%；對侯康配的喜好度為31.9%、討厭度為40.6%；對柯盈配的喜好度為21.3%、討厭度為41.6%。

該份民調並非傳統的電話訪問民調，是以手機簡訊方式通知，進行封閉性網路問卷調查。