柯文哲攻台南萬人擠爆 批「沒想到民進黨變壞這麼快」

民眾黨總統候選人柯文哲直搗台南，16日午封街造勢，萬人湧入現場，氣氛熱烈。（記者劉學聖／攝影）

民眾黨總統候選人柯文哲 昨挺進南台灣，上午先到高雄造勢，下午直搗民進黨 總統候選人賴清德 的本命區台南，面對萬人擠爆台南造勢會場，柯表示，心中非常感謝，大家站出來是為了台灣下一代的未來，柯猛批賴清德從違建案、光電案到台獨等議題都講不清楚「這就是雙標」。柯更說民進黨的「清廉、執政、愛鄉土」標語應改成「貪汙、懶惰、新潮流」。

民眾黨昨午在台南中西區尊王路封街舉辦「守護台灣民主、捍衛司法」造勢活動，現場一片旗海，柯文哲大進場走了快20分鐘才上台。他致詞時批評，民進黨以前有黨外精神，沒想到這幾年變壞這麼快，賴清德違建案被踢爆，一個謊要用十個謊掩蓋，已被謊言淹沒，像他老家的曬衣場、黃國昌家的違建，及過去蘇嘉全、韓國瑜家違建遇到選舉也都處理了，「賴清德有什麼理由不拆？」

柯文哲說，賴清德當市長遇到議長李全教賄選案，選擇200多天不進議會，現在面對議長邱莉莉賄選案卻沒任何評論，「這就是雙標」，另外，民進黨兩個神主牌是台獨跟反核，賴又稱自己是務實台獨工作者，又說台灣是主權獨立的國家，不用宣布台獨，那過去這麼多年「在喊什麼東西？」，美國表達不支持，就從「台獨金孫」變成「台獨龜孫」，賴清德的勇氣、理念在哪裡？

柯表示，現在台灣已出現真正第三個政治版塊，就算棄保也不會棄乾淨，二極選舉時才會出現棄保，如今三方勢力已定，且超過六成民眾希望政黨輪替，更有七成民眾不希望國民黨上台，代表民眾都不支持藍綠，凸顯出第三版塊的重要。

民眾黨人士表示，柯首場大型造勢選在台南具戰略意義，一旦台南能有漂亮起手式，就有機會激出對民進黨執政感到厭惡的民眾支持，打破藍綠意識形態，讓柯文哲帶領台灣走出新政治。