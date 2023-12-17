我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

徐巧芯爆林楚茵曾赴陸「綠能你不能」 林：竹篙鬥菜刀

記者鍾維軒／台北17日電
國民黨立委參選人徐巧芯。（本報資料照片）
國民黨立委參選人徐巧芯。（本報資料照片）

檢警調查，今年6月至12月間，有41名台北市里長涉嫌接受優惠價格赴大陸旅遊，涉犯「反滲透法」，引發討論。台北市議員徐巧芯今在臉書發文指出，民進黨立委林楚茵曾於2014年赴陸流交，質疑「國民黨去就用反滲透法抓起來？」，嗆民進黨「綠能你不能」。

林楚茵也在群組內發新聞稿回應，反嗆「國民黨不要竹篙鬥菜刀」，2014年被三立指派參加媒體聯合參訪團前往中國交流，這活動除了三立外，包括中天、中廣、TVBS都有獲邀，因為頭上就大大「三立」兩個字，沒有被要求聽訓，當然也沒人會指定要支持哪個候選人；「我很坦蕩！但就不知道國民黨心裡是不是有鬼」，若國民黨覺得有不法歡迎檢舉，願意接受調查。

「民進黨可以去大陸交流好棒棒，國民黨去就用反滲透法抓起來？」徐巧芯表示，「綠能你不能」已經到喪心病狂的地步，這起事件起因於民進黨新潮流的議員發動，導致前幾天檢調大規模搜索41位台北市的里長，其中大多是國民黨籍，甚至文山區占了50%、信義區占了30%，還扣押手機。綠營司法介選演都不演，我的競爭對手還公開說一定要嚴辦他們。

徐巧芯指出，2014年就有新聞報導，林楚茵參與「兩岸文化聯誼行」活動，報導稱「這時走出了台灣知名主持人、三立電視台女主播林楚茵。只見她在一隻模擬的電視框中露出笑臉，向觀眾介紹『情系三晉』走過的一路行程」

「為什麼林楚茵去大陸就可以？」徐巧芯說，林楚茵是民進黨的不分區立委，今年還連任安全名單，老公甚至是陸委會副主委，過去拍抖音，看愛奇藝，買淘寶都不手軟，到大陸「情系三晉」，民進黨完全沒意見，但對於基層到大陸自費旅遊，卻說要嚴查嚴辦？這不是綠色恐怖，什麼是綠色恐怖？

徐巧芯批評，「反滲透法」就是一部東廠惡法，若進入國會，承諾會重新檢討，就問新潮流一句話，要不要先辦林楚茵啦？

民進黨發言人林楚茵。（本報資料照片）
民進黨發言人林楚茵。（本報資料照片）

國民黨 民進黨 綠能

上一則

象鼻岩變斷鼻岩…台灣快消失美景 8處被點名

下一則

民調網站預測 賴、侯當選「機會均等」 柯機會趨近於零

延伸閱讀

侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力

侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力
遭控密會戰爭白手套 蕭美琴：烏龍

遭控密會戰爭白手套 蕭美琴：烏龍
立委激戰 北台灣仇恨值高 「討厭民進黨」考驗綠選將

立委激戰 北台灣仇恨值高 「討厭民進黨」考驗綠選將
以哈戰爭 游瑪雅：以色列人民盼「帶他們回家」

以哈戰爭 游瑪雅：以色列人民盼「帶他們回家」

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬