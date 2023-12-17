徐巧芯爆林楚茵曾赴陸「綠能你不能」 林：竹篙鬥菜刀

國民黨立委參選人徐巧芯。（本報資料照片）

檢警調查，今年6月至12月間，有41名台北市里長涉嫌接受優惠價格赴大陸旅遊，涉犯「反滲透法」，引發討論。台北市議員徐巧芯今在臉書發文指出，民進黨 立委林楚茵曾於2014年赴陸流交，質疑「國民黨 去就用反滲透法抓起來？」，嗆民進黨「綠能 你不能」。

林楚茵也在群組內發新聞稿回應，反嗆「國民黨不要竹篙鬥菜刀」，2014年被三立指派參加媒體聯合參訪團前往中國交流，這活動除了三立外，包括中天、中廣、TVBS都有獲邀，因為頭上就大大「三立」兩個字，沒有被要求聽訓，當然也沒人會指定要支持哪個候選人；「我很坦蕩！但就不知道國民黨心裡是不是有鬼」，若國民黨覺得有不法歡迎檢舉，願意接受調查。

「民進黨可以去大陸交流好棒棒，國民黨去就用反滲透法抓起來？」徐巧芯表示，「綠能你不能」已經到喪心病狂的地步，這起事件起因於民進黨新潮流的議員發動，導致前幾天檢調大規模搜索41位台北市的里長，其中大多是國民黨籍，甚至文山區占了50%、信義區占了30%，還扣押手機。綠營司法介選演都不演，我的競爭對手還公開說一定要嚴辦他們。

徐巧芯指出，2014年就有新聞報導，林楚茵參與「兩岸文化聯誼行」活動，報導稱「這時走出了台灣知名主持人、三立電視台女主播林楚茵。只見她在一隻模擬的電視框中露出笑臉，向觀眾介紹『情系三晉』走過的一路行程」

「為什麼林楚茵去大陸就可以？」徐巧芯說，林楚茵是民進黨的不分區立委，今年還連任安全名單，老公甚至是陸委會副主委，過去拍抖音，看愛奇藝，買淘寶都不手軟，到大陸「情系三晉」，民進黨完全沒意見，但對於基層到大陸自費旅遊，卻說要嚴查嚴辦？這不是綠色恐怖，什麼是綠色恐怖？