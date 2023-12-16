侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康組成「侯康配」，令國民黨基本盤盡數回歸，不過距離勝選，尚有一步之距，決戰點在年輕族群及中間選民。文化大學廣告系主任鈕則勳建議，侯康可與台北市長蔣萬安組成連線，侯的媒體論述也應跳出框架，更有戲劇張力，亦可拍防身小教室，吸引年輕人眼球。（聯合報系資料照片）

國民黨 正副總統候選人侯友宜 、趙少康 組成「侯康配」，令國民黨基本盤盡數回歸，不過距離勝選，尚有一步之距，決戰點在年輕族群及中間選民。文化大學廣告系主任鈕則勳建議，侯康可與台北市長蔣萬安組成連線，侯的媒體論述也應跳出框架，更有戲劇張力，亦可拍防身小教室，吸引年輕人眼球。

鈕則勳認為，為爭取年輕票，應建立侯友宜、趙少康和蔣萬安連線（侯康蔣連線），放眼望去，藍軍大咖基本上完全沒有拓票年輕族群的能力，唯蔣萬安有。他舉例，前幾天侯康競總開箱，可以請蔣萬安擔任競選總部總幹事，賦予蔣多些話語權，讓蔣主導藍軍後期的選戰進程，不斷在媒體上曝光。

鈕則勳建議，侯友宜的媒體論述一定要跳出框架，侯每次講得都四平八穩，不痛不癢，論述都在框架裡面，這部分實在無法激起年輕族群的關注，至少論述上有些戲劇張力。比如說，侯友宜攻擊民進黨總統候選人賴清德及民進黨本身，不能流於淺碟、浮面式的攻擊，應像國民黨台北市立委候選人徐巧芯一樣，打蛇打七寸，打關鍵點，掐住對方咽喉，論述攻擊火力要強，深度要深，不能為攻擊而攻擊。

鈕則勳進一步說，侯友宜在媒體前面，只要聊到警察故事時，侯都是眉飛色舞，但一般觀眾完全無感，侯後期可以做些影片、短影音，侯可以教學簡易防身術，建構成一個防身教室，例如就叫「大侯哥防身教室」，教一般民眾碰到緊急情況如何防身。一來這有趣有哏，年輕人會注意；二來有社群媒體的效果，也可以開玩笑的跟「館長」陳之漢嗆PK。

鈕則勳認為，侯友宜在媒體目前的話題實在太平，趙少康的話題性跟鋒芒快壓過去，這樣未必好，畢竟最後大家還是看主帥來投票。